Акции РусГидро в целом не подают сигналов на развитие краткосрочного восходящего тренда - "Велес Капитал"

Акции "РусГидро", с технической точки зрения, во вторник торгуются "лучше рынка", но в целом не подают сигналов на развитие краткосрочного восходящего тренда, говорится в комментарии "Велес Капитала".

"Пока бумаги не завершили день выше 0,7350 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), они скорее будут склонны к возвращению в район октябрьского минимума 0,6912 руб. Покупателям стоит быть начеку - если преодолеть 0,7350 руб. все же удастся, котировки, вероятно, пойдут на закрытие октябрьского гэпа, в район 0,7540 руб., после чего могут стремиться к 0,7700 руб." - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.