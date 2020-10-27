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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Акции РусГидро в целом не подают сигналов на развитие краткосрочного восходящего тренда - "Велес Капитал"
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27 октября 2020 года 15:57

Акции РусГидро в целом не подают сигналов на развитие краткосрочного восходящего тренда - "Велес Капитал"

Акции "РусГидро", с технической точки зрения, во вторник торгуются "лучше рынка", но в целом не подают сигналов на развитие краткосрочного восходящего тренда, говорится в комментарии "Велес Капитала".

"Пока бумаги не завершили день выше 0,7350 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), они скорее будут склонны к возвращению в район октябрьского минимума 0,6912 руб. Покупателям стоит быть начеку - если преодолеть 0,7350 руб. все же удастся, котировки, вероятно, пойдут на закрытие октябрьского гэпа, в район 0,7540 руб., после чего могут стремиться к 0,7700 руб." - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

Опубликовано: /Велес Капитал ИК/
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Компании упоминаемые в новости:    РусГидро


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