Нефть пытается купировать риски - BCS Express

Нефть пытается купировать риски - котировки сырья восстанавливаются выше критического уровня $41, закрепление под которым открывает дорогу к расширению продаж вплоть до $39 за баррель марки Brent по январскому срочному контракту, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

По мнению эксперта, на стороне "медведей" — ухудшение эпидемиологической обстановки в мире, ограничивающей рост спроса на энергоносители, а также быстрое восстановление предложения сырья со стороны нефтедобытчиков Ливии. К текущему моменту торги проходят у $41,2 с приростом в 1%. Отскок товарного рынка после распродаж в понедельник ограничивает агрессию игроков на понижение в валютах стран, ориентированных на экспорт сырья.