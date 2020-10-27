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27 октября 2020 года 14:21
Угроза нового локдауна провоцирует бегство от риска - "Фридом Финанс"
Угроза нового локдауна провоцирует бегство от риска, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют смешанную динамику, - комментирует аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. - В центре внимания участников торгов перспективы новых ограничительных мер в Европе, которые могут затормозить восстановление экономики в регионе и в мире. Власти Германии и Франции обсуждают введение "легкого" локдауна, который предполагает закрытие заведений общественного питания и некоторых непродовольственных магазинов в ряде городов, а также отмену публичных мероприятий. США сталкиваются с проблемой нехватки мест для нуждающихся в госпитализации больных. В 19 штатах стационары заполнены более чем на 70%. В то же время надежда на скорое появление вакцины от коронавируса удерживает инвесторов от масштабных распродаж". Эксперт напоминает, что на этой неделе запланирована публикация отчетности более 180 компаний из индекса S&P 500, в числе которых Apple, Amazon, Alphabet и другие. Эти релизы обеспечат рынок свежим драйвером. Во вторник в центре внимания квартальные результаты Microsoft, которые выйдут после закрытия сессии. Учитывая сохранение ряда факторов неопределенности, ограничивающих аппетит к риску, реакцию инвесторов на публикацию отчетов трудно предугадать, полагает Денисламов. "S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3365-3440 пунктов. Технически S&P500 демонстрирует первые признаки перехвата краткосрочной инициативы "медведями", но для подтверждения этой тенденции необходима более глубокая просадка, - указывает аналитик "Фридом Финанс". - Вчерашняя сессия завершилась ниже 50-дневной скользящей средней, но значительно выше минимума дня, то есть покупатели пока не готовы сдаваться. Поддержка была найдена на нижней границе равноудаленного канала, образующего фигуру "флаг". По своему характеру это коррекционная, а не разворотная фигура. Тем не менее, нисходящий пробой "флага" приведет к распродаже, поэтому рекомендуем оставаться вдвойне осторожными в текущей ситуации".
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