Снижение рынка акций РФ утром вслед за мировыми площадками сдерживается отскоком нефти

Москва. 27 октября. Снижение рынка акций РФ утром во вторник вслед за внешними фондовыми площадками из-за роста заболеваемости коронавирусом в мире при слабых надеждах на принятие нового пакета стимулов в Штатах до ноябрьских президентских выборов сдерживается отскоком нефти вверх.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2787,61 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1148,81 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,6%.

Доллар стоит 76,45 рубля (+0,07 рубля), золото - $1905,6 за унцию (-0,01%).

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо негативный. Индексы акций в Азии весьма спокойно отнеслись к провалу американских индикаторов. Нефть пытается восстановить потери, промышленные металлы торгуются нейтрально. Во вторник можно ожидать попыток индекса МосБиржи вернуться к отметке 2800 пунктов. Рубль может также попытаться укрепить свои позиции до 76,1 руб./$1. Во вторник стратегию развития представит X5 Retail (MOEX: FIVE) Group, ПАО "Полюс" проведет "День инвестора". Операционные результаты опубликуют "М.Видео" (MOEX: MVID), "РусАл", а "Юнипро" (MOEX: UPRO) отчитается по РСБУ за девять месяцев.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов также полагает, что индекс МосБиржи может попытаться вернуться к отметке 2800 пунктов.

Настроения на мировых фондовых рынках с начала недели ухудшились, что вызвано обострением ситуации с распространением коронавируса и ростом опасений относительно торможения мировой экономики. Блок статистики также не порадовал - индекс делового климата в Германии от Ifo несколько снизился, указав на ухудшение настроений бизнеса в октябре, продажи новостроек в США также сократились, оказавшись хуже ожиданий (959 тыс. в сентябре против 994 тыс. в августе, тогда как эксперты ожидали 1,025 млн).

Однако во вторник обстановка на рынках пытается стабилизироваться, хотя баланс сил остается хрупким. Поддержку могут оказать ожидания по сезону отчетности в США (финрезультаты во вторник представят Merck&Co, Pfizer, 3M, Xerox и Microsoft) и публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США за сентябрь. Тем не менее, сохраняется риск новых волн фиксации прибыли на неделе ввиду сложной эпидемиологической ситуации, высокой степени неопределенности относительно принятия стимулов в США и близости президентских выборов.

На фоне признаков стабилизации ситуации на западных рынках индекс МосБиржи перейдет к консолидации и может попытаться отыграть часть потерь и вернуться к отметке 2800 пунктов. Однако, учитывая повышенную степень неопределенности и ощутимый спад глобального аппетита к риску, взгляд на ближайшие перспективы рынка остается консервативным из-за риска возобновления в ближайшие дни снижения индекса МосБиржи в направлении зоны 2700-2750 пунктов, считает Локтюхов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, крупнейший акционер "Норникеля" Владимир Потанин считает, что компания должна снизить выплаты дивидендов, что воспринимается инвесторами негативно. Но графики цен на никель, платину и палладий, несмотря на коррекцию, которая началась несколько дней назад, выглядят оптимистично. График акций "Норильского никеля" (19408 рублей) также выглядит оптимистично с технической точки зрения; сильная поддержка находится на уровне 19250 рублей за бумагу ГМК.

Акции Сбербанка (211 руб.) выглядят перспективными для покупки. Но на полное закрытие дивидендного разрыва до выборов в США вряд ли стоит рассчитывать. Трудности у "быков" начнутся на уровне 217 руб., а "большие трудности" - на уровне 222-223 руб. В целом из-за геополитического давления российский рынок не настроен на масштабный рост. Кроме того, он имеет сырьевую направленность, а хрупкий баланс энергетического рынка на фоне роста случаев заражения COVID-19 и частичных карантинных ограничений в Европе может разрушиться.

С приближением дня выборов в США нервозность на рынках будет возрастать. "Большой куш" сорвут инвесторы, если выборы выиграет Дональд Трамп. Главный стратег по инвестициям JPMorgan Дубравко Лакос-Бухас считает, что в случае победы Трампа индекс S&P 500 к концу года вырастет до отметки 3900 пунктов (сейчас индекс находится у 3400 пунктов), отмечает Верников.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что на рынки по-прежнему давят все возрастающие случаи заболевания коронавирусом и неопределенность с принятием нового пакета стимулирующих мер для экономики США.

Инвесторы также сокращают позиции в преддверии президентских выборов в США. Исход их далеко не ясен, и нет никакой уверенности даже в том, что в случае своего поражения Трамп "добровольно" уступит главное кресло в Белом Доме. В целом же распродажи - это нормальная картина перед любыми крупными политическими событиями.

Индекс МосБиржи находится ниже поддержки 2800 пунктов, риски ухода от этого уровня еще на 100 пунктов вниз довольно высоки. Акции "Норникеля" дешевеют после очередного заявления Потанина о том, что в этом году нужно выплатить минимальные дивиденды. Если его предложение будет принято, то дивидендная доходность акций составит около 2,5% - это ничтожно мало для акционеров компании, привыкших к двузначным цифрам выплат.

Настроения на мировых площадках меняются очень быстро, скорее всего, на этой неделе будет еще не одна волна продаж. Поэтому сейчас лучше использовать спекулятивную тактику, фиксируя даже небольшую прибыль. Нефть Brent продолжает оставаться в коридоре $40-43,5 за баррель. Но при усилении всеобщего негатива есть риск тестирования сильной поддержки $39 за баррель, считает Антонов.

В США индексы накануне снизились на 1,6-2,3% на фоне обеспокоенности ростом заболеваемости коронавирусом в США и Европе при слабых надеждах на принятие нового пакета стимулов в Штатах до ноябрьских президентских выборов.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в интервью CNN в минувшее воскресенье, что Палата представителей может принять новый пакет стимулирующих мер объемом около $2 трлн на этой неделе, однако неизвестно, готов ли его одобрить Сенат. "Мы хотим, чтобы пакет был принят как можно быстрее, и поэтому идем на уступки", - сказала она.

Тем временем глава аппарата Белого дома Майк Медоуз обвинил Пелоси в том, что она постоянно "меняет правила игры". "Мы продолжаем делать одно предложение за другим, а Нэнси Пелоси продолжает менять правила игры", - сказал он.

В центре внимания рынка на этой неделе - заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, а также данные о динамике ВВП США за третий квартал (четверг).

Во вторник преобладало снижение индексов акций в Азии (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,04%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7% после выходного в понедельник) из-за ослабления надежд, что Вашингтон согласует новые меры стимулирования до ноябрьских президентских выборов; однако "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Экономика Южной Кореи вернулась к росту в третьем квартале 2020 года после спада, вызванного пандемией коронавируса. Объем ВВП в июле-сентябре повысился на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом, максимальными темпами с 2010 года, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост ВВП на 1,7%.

Тем временем число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США продолжает бить рекорды, в Италии и Испании вводятся новые ограничительные меры, что вызывает опасения по поводу дальнейшего ущерба для мировой экономики. С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 43 млн 483 тыс. 973 случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. На утро вторника (8:00 МСК) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 159 тыс. 397 человек, излечились 29 млн 199 тыс. 46 человек.

Нефть корректируется вверх после снижения накануне до минимальных значений за последние три недели (со 2 октября) на сигналах роста добычи в Ливии; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ 26 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $40,76 за баррель (+0,7% и -3,1% в понедельник), декабрьская цена WTI - $38,82 за баррель (+0,7% и -3,2% накануне).

Предложение нефти на мировом рынке, вероятно, будет превышать спрос, поскольку заболеваемость COVID-19 во многих странах, включая США и Европу, растет, и правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения. Слабеющие надежды на возможность принятия в Штатах очередного пакета стимулирующих мер до ноябрьских президентских выборов усиливают "медвежий" настрой трейдеров.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) на прошлой неделе заявила, что планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. Компания уже увеличила производство нефти до 690 тыс. б/с по сравнению с менее 100 тыс. б/с в начале сентября.

В понедельник NOC сообщила об отмене форс-мажора на месторождении El Feel (Elephant), отметив, что добыча на нем вернется "к нормальным уровням" в ближайшие дни. Это последний действовавший форс-мажор на нефтяных месторождениях и в портах, сообщила компания.

Ранее NOC предупредила, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+4,2%), "М.Видео" (+1,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+1,1%).

Группа "М.Видео-Эльдорадо", крупнейший в России ритейлер на рынке бытовой техники и электроники, в III квартале 2020 года увеличила оборот на 25,3% по сравнению с показателем за III квартал 2019 года, до 132,1 млрд рублей с НДС.

"МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+0,5%) увеличила прибыль по РСБУ за 9 месяцев почти вдвое, до 1,6 млрд руб., следует из отчетности компании.

Подешевели ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (-3,5%), бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,9% и -6,2% "префы"), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,6%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,6%), акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 6,694 млрд рублей (из них 1,125 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).