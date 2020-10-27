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27 октября 2020 года 11:40
Рубль во вторник, скорее всего, останется возле отметки 76,4 руб./$1 - Sberbank CIB
Рубль устойчив, но в отсутствие сильной поддержки вряд ли будет расти и, скорее всего, останется во вторник возле отметки 76,4 руб./$1, говорится в комментарии Sberbank CIB. По мнению аналитиков Sberbank CIB, в понедельник внешний негатив помешал рублю вырасти больше, чем до 76 за доллар. Во вторник рубль, скорее всего, останется возле отметки 76,4 за доллар, так как некоторое улучшение внешнего фона после вчерашнего негатива будет компенсировано ослаблением поддержки со стороны экспортёров (период налоговых выплат практически завершен), полагают аналитики банка.
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27 октября 2020 года 20:01
Raiffeisenbank пересмотрел оценку анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Андрея Полищука и Андрея Захарова. По итогам пересмотра для обыкновенных акций "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) рекомендация (рейтинг) была повышена с "держать" до "покупать". В... читать дальше
.27 октября 2020 года 19:44
Москва. 27 октября. Доллар и евро ускорили рост и уверенно поднимаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль активно слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков. читать дальше
.27 октября 2020 года 19:31
Москва. 27 октября. Рынок акций РФ во вторник просел под давлением негативной динамики внешних фондовых площадок из-за роста заболеваемости коронавирусом в мире при слабых надеждах на принятие нового пакета стимулов в Штатах до ноябрьских президентских выборов; индекс МосБиржи откатился в район 2760 пунктов, минимума с июля. читать дальше
.27 октября 2020 года 19:20
Индекс Мосбиржи может продолжить отступление в диапазон 2700-2750 пунктов в условиях повышенной неопределенности и напряженной ситуации на глобальных рынках, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова. "Слабость европейского рынка на фоне распространения коронавируса и... читать дальше
.27 октября 2020 года 18:37
Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего дня. читать дальше
.27 октября 2020 года 18:14
Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 76,5-78,0 руб./$1 и 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Рубль слабо реагирует на негативные настроения рынков в отличие от... читать дальше
.27 октября 2020 года 17:46
Предварительные индексы деловой активности PMI за октябрь показывают, что сектор услуг в Европе продолжает испытывать трудности, поскольку новая волна коронавируса и ужесточение мер изоляции негативно сказываются на активности, говорится в комментарии Julius Baer. В США наблюдается ускорение... читать дальше
.27 октября 2020 года 17:17
Меры по борьбе со второй волной коронавируса в Европе приведут к остановке экономического роста в последнем квартале 2020 года, говорится в комментарии Julius Baer. Возобновившийся всплеск заболеваемости COVID-19 в ряде европейских стран увеличивает вероятность введения дополнительных мер... читать дальше
.27 октября 2020 года 16:47
оссийский рынок акций на текущей неделе будет двигаться в фарватере мировых рынков и может тяготеть к коррекции вниз, говорится в комментарии начальника аналитического отдела инвесткомпании "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова. Эксперт отмечает, что мировые рынки немного снижаются из-за рисков... читать дальше
.27 октября 2020 года 15:57
Акции РусГидро в целом не подают сигналов на развитие краткосрочного восходящего тренда - "Велес Капитал"
Акции "РусГидро", с технической точки зрения, во вторник торгуются "лучше рынка", но в целом не подают сигналов на развитие краткосрочного восходящего тренда, говорится в комментарии "Велес Капитала". "Пока бумаги не завершили день выше 0,7350 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика),... читать дальше
.27 октября 2020 года 15:39
Рубль стабилен к доллару и лишь слегка дешевеет к евро, несмотря на негативные сигналы с внешних рынков
Москва. 27 октября. Доллар стабилен, евро лишь слегка укрепляется на "Московской бирже" во вторник днем; несмотря на снижение интереса глобальных инвесторов к риску, рубль слабо дешевеет к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике на рынке нефти. читать дальше
.27 октября 2020 года 15:37
Альфа-банк повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "на уровне рынка" до "выше рынка", сообщается в обзоре банка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет $15 за штуку. По данным... читать дальше
.27 октября 2020 года 15:14
Доля проблемных кредитов в банковской системе Азербайджана по итогам 2020 года может достигнуть 12-15% общего объема кредитов по сравнению примерно с 8% по итогам 2019 года, считают аналитики S&P Global Ratings. "Мы считаем, что военный конфликт с Арменией вокруг Нагорного Карабаха не окажет... читать дальше
.27 октября 2020 года 14:21
Угроза нового локдауна провоцирует бегство от риска, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют смешанную динамику, - комментирует аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. - В центре внимания участников торгов перспективы новых... читать дальше
.27 октября 2020 года 13:11
(добавлены 3-5-й абзацы) "ВТБ Капитал" понизил прогнозирую стоимость акций ПАО "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) на 21% - до 7,5 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой. Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
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