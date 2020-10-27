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27 октября 2020 года 10:31

Рубль немного меняется к бивалютной корзине на старте торгов на фоне подрастающей нефти

Москва. 27 октября. Доллар незначительно дешевеет, евро, напротив, укрепляется на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и на фоне подрастающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,32-76,41 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,35 руб./$1 (-2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 90,33 руб./EUR1 (+8,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,22 копейки к уровню закрытия понедельника, до 82,64 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,18 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,14 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов на фоне подрастающей нефти. Игроки не особо активны в ожидании новых сигналов с внешних рынков, участники которых проявляют беспокойство по поводу роста заболеваемости коронавирусом в мире и неопределенности с принятием нового пакета мер поддержки американской экономики.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в ходе телефонного разговора в понедельник вновь попытались устранить разногласия в вопросе принятия очередного пакета стимулирующих мер для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Разногласия между двумя сторонами "уменьшились", но "чем больше они уменьшаются, тем больше условий возникает с другой стороны", сказал журналистам экономический советник президента США Ларри Кадлоу.

Заболеваемость COVID-19 во многих странах, включая США и Европу, растет, и правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения, что вызывает опасения по поводу дальнейшего ущерба для мировой экономики.

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 43 млн 483 тыс. 973 случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По его данным, на утро вторника (8:00 МСК) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 159 тыс. 397 человек, излечились 29 млн 199 тыс. 46 человек.

В центре внимания рынка на этой неделе - заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и данные о динамике ВВП США за третий квартал.

Эксперты отмечают наличие у ЕЦБ достаточных оснований для наращивания объемов монетарного стимулирования с учетом возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в Европе. Они не ожидают, что ЕЦБ объявит о каких-то крупных шагах по итогам заседания в четверг, но рассчитывают услышать от главы ЕЦБ Кристин Лагард какие-то сигналы о том, что новые стимулы будут приняты до конца текущего года, пишет агентство Bloomberg.

Аналитики полагают, что в декабре ЕЦБ может увеличить еще на 500 млрд евро объем экстренной программы выкупа активов, который на данный момент составляет 1,35 трлн евро.

Цены на нефть поднимаются во вторник после снижения накануне до минимальных значений за последние три недели на сигналах роста добычи в Ливии.

Предложение нефти на мировом рынке, вероятно, будет превышать спрос, поскольку заболеваемость COVID-19 во многих странах, включая США и Европу, растет, и правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения. Слабеющие надежды на возможность принятия в Штатах очередного пакета стимулирующих мер до ноябрьских президентских выборов усиливают "медвежий" настрой трейдеров.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник увеличилась на 1,04% - до $40,88 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 3,1%.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подросла на 0,96% - до $38,93 за баррель. В понедельник фьючерсы подешевели на 3,2%.

Значения фьючерсов как на Brent, так и на WTI по итогам торгов 26 октября были минимальными со 2 октября.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) на прошлой неделе заявила, что планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. Компания уже увеличила производство нефти до 690 тыс. б/с по сравнению с менее 100 тыс. б/с в начале сентября.

В понедельник NOC сообщила об отмене форс-мажора на месторождении El Feel (Elephant), отметив, что добыча на нем вернется "к нормальным уровням" в ближайшие дни. Это последний действовавший форс-мажор на нефтяных месторождениях и в портах, сообщила компания.

Ранее NOC предупредила, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.


Опубликовано: /Финмаркет/
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