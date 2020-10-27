Идея дня: отчетность Microsoft и Caterpillar может сбаланисровать чрезмерный негатив предыдущих торгов - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" подчеркивают, что во вторник отчетность Microsoft и Caterpillar может сбаланисровать чрезмерный негатив предыдущих торгов, говорится в комментарии инвестбанка.

"Утверждение SAP о переносе корпоративными клиентами инвестиций указывает на долгосрочный негативный эффект эпидемии на экономику в целом. Возможно чрезмерно пессимистичный. Сегодняшняя отчётность Microsoft (MSFT_SPB) и Caterpillar (CAT_SPB), которая рассматривается как прокси глобальных инвестиций в основные средства, могут сбалансировать чрезмерный негатив вчерашних торгов", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".