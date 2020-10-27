Рубль во вторник, скорее всего, не выйдет из диапазона 76,0-76,60 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль во вторник, скорее всего, не выйдет из диапазона 76,0-76,60 руб./$1, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвеста".

"Все-таки, рубль не смог противостоять в понедельник внешнему негативу и завершил торги снижением на 0,4%. к доллару. Максимумы дня 76,00/USD на значительном корпоративном "оффере" удержать не удалось, но сама динамика подтверждала, что в условиях корпоративных продаж шансов у спекулянтов немного. Колебания остаются по нынешним меркам умеренными. Во вторник допускаем сохранения торгов около 76,0-76,60 руб./$1, нижняя граница диапазона будет выступать своеобразным "водоразделом" для продолжения позитивной динамики рубля", - пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой.