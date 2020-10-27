Пара рубль/доллар в краткосрочной перспективе не выйдет из диапазона 76,0-77,5 руб./$1 - Sberbank Asset Management

Пара рубль/доллар в краткосрочной перспективе не выйдет из диапазона 76,0-77,5 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. Дальнейшая динамика рубля, по мнению эксперта, будет определяться общим отношением глобальных инвесторов к активам, номинированным в локальных валютах.

"Российская валюта на прошлой неделе демонстрировала укрепление на 2,3%, что отчасти было вызвано возросшей привлекательностью рубля после его ослабления на предыдущей неделе. В целом на глобальном валютном рынке сейчас также преобладают консолидационные настроения. Дальнейшая динамика рубля будет определяться общим отношением глобальных инвесторов к активам, номинированным в локальных валютах. Целевой краткосрочный диапазон по паре рубль/доллар составляет 76,0-77,5 рубля за доллар, при этом в случае преобладания позитивных настроений на глобальных рынках можно ожидать укрепления национальной валюты ниже этого диапазона", - отмечает Малин.