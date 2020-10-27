Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи в начале торгов вторника может немного подрасти

По мнению аналитиков, рынок акций РФ во вторник на открытии обратит внимание на некоторое восстановление нефтяных цен и рост фьючерсов на фондовые индексы США после провала в понедельник и немного подрастет. Позднее вероятен его переход в состояние временной консолидации.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Впрочем, индексы Азии весьма спокойно отнеслись к провалу американских индикаторов. Нефть пытается восстановить потери, промышленные металлы торгуются нейтрально. Сырьевые валюты AUD, NZD и CAD отыгрывают у доллара США от 0,15% до 0,25%. Впрочем, аналогичное относится и к евро против доллара США. На старте дня ждём попытки индекса Мосбиржи вернуться к отметке 2800 пунктов".

Sberbank CIB: "Ухудшение эпидемиологической обстановки стало главным драйвером падения американских площадок в понедельник. Кроме того, надежд на принятие нового пакета помощи экономике США до президентских выборов всё меньше. Тем не менее сегодня утром фьючерсы на соответствующие североамериканские индексы растут. На таком фоне индекс Мосбиржи может вырасти с предыдущих уровней после вчерашнего падения примерно на 1,1%".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 2790-2800 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет наметившееся улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние временной консолидации около ближайшего значимого уровня 2800 пунктов".

"Универ Капитал" (Артем Тузов): "Для российского фондового рынка факторами давления является общий негативный фон мировых площадок из-за масштабов второй волны пандемии в мире, перспективы снижения спроса на энергоносители и другое сырье, а также снижение котировок нефти. Рост количества буровых в США на протяжении последних недель, а также активное восстановление добычи "черного золота" в Ливии (которая не ограничена рамками соглашения ОПЕК+) оказывает давление на котировки, которые теряют более 2% за прошлую неделю и продолжают данный тренд. В краткосрочной перспективе индекс Мосбиржи может составить 2750-2820 п., индекс РТС - 1130-1160 п.".