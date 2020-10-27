Торги по индексу Мосбиржи во вторник, скорее всего, пройдут в диапазоне 2750-2820 пунктов - "Велес Капитал"

Торги по индексу Мосбиржи во вторник, скорее всего, пройдут в диапазоне 2750-2820 пунктов, говорится в комментарии "Велес Капитала". При этом в целом рынок акций РФ остается как под краткосрочным, так и среднесрочным нисходящим давлением, считают специалисты компании.

"В течение дня на рынках будут ждать квартальных отчетностей, а также статистики по заказам на товары длительного пользования и потребительскому доверию в США. Как минимум первая часть сессии может пройти под знаком умеренного повышения, но не факт, что склонность к риску вновь не пойдет на спад во второй половине вторника", - отмечает аналитик Елена Кожухова.