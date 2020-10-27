Sova Capital снизила оценку "префов" Транснефти на 20%, сохранив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) со 192 тыс. рублей до 154,255 тыс. рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена аналитикам без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Транснефти", основанный на оценках аналитиков семи инвестиционных банков, составляет 188,446 тыс. рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 135,400 тыс. рублей за штуку.