Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник с повышения - "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи во вторник пройдет с повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 2790-2800 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 2790-2800 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет наметившееся улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние временной консолидации около ближайшего значимого уровня 2800 пунктов", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Специалист также отмечает, что во второй половине вторника в Европе и в США состоится публикация большого количества макроэкономических показателей, которые в целом могут носить смешанный характер. Косвенное влияние на ход торгов в России способны оказать сентябрьские данные по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США (15:30 мск). Стоит также обратить внимание, по мнению Манжоса, на октябрьское значение индекса потребительского доверия в США от CB (17:00 мск).