Рубль, вероятно, начнет торги во вторник нейтрально - Промсвязьбанк

Рубль, вероятно, начнет торги во вторник нейтрально, но в течение дня давление на российскую валюту может усилиться, сообщается в комментарии Промсвязьбанка

Несмотря на заметное ухудшение настроений инвесторов на глобальных рынках, связанное с эпидемией, рубль чувствовал себя относительно стабильно в понедельник, проторговывая диапазон 76,4-76,6 руб./$1, констатирует управляющий по анализу банковского и финансового рынка банка Дмитрий Грицкевич. Ощутимую поддержку национальной валюте оказали налоговый период и увеличение интервенций со стороны ЦБ.

"Во вторник ждем открытия торгов вблизи уровней понедельника - несмотря на снижение мировых рынков в пределе 2% накануне, утром вторника наблюдается восстановление цен на нефть (сезон ураганов в Америке продолжается). Вместе с тем в течение дня давление на рубль может возобновиться - рост заражений в США и Европе, а также отсутствие соглашения по новому пакету поддержки экономики США, не добавляют оптимизма рынкам", - отмечает Грицкевич.