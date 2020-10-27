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27 октября 2020 года 09:35

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 27 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в понедельник на фоне обеспокоенности ростом заболеваемости коронавирусом в США и Европе при слабых надеждах на принятие нового пакета стимулов в Штатах до ноябрьских президентских выборов. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в интервью CNN заявила, что Палата представителей может принять новый пакет стимулирующих мер объемом около $2 трлн на этой неделе, однако неизвестно, готов ли его одобрить Сенат. В то же время глава аппарата Белого дома Майк Медоуз обвинил Пелоси в том, что она постоянно "меняет правила игры". "Мы продолжаем делать одно предложение за другим, а Нэнси Пелоси продолжает менять правила игры", - сказал он.

Тем временем число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США продолжает бить рекорды, а в Италии и Испании вводятся новые ограничительные меры.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах во вторник после резкого падения рынка акций США накануне на фоне беспокойства по поводу роста заболеваемости коронавирусом и неопределенности с принятием нового пакета мер поддержки американской экономики. Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в ходе телефонного разговора в понедельник вновь попытались устранить разногласия в вопросе принятия очередного пакета стимулирующих мер для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Разногласия между двумя сторонами "уменьшились", но "чем больше они уменьшаются, тем больше условий возникает с другой стороны", сказал журналистам экономический советник президента США Ларри Кадлоу.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,07%. Китайский индекс Shanghai Composite практически не меняется, тогда как гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,72%. Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,67%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,7%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются во вторник утром после падения накануне до минимальных значений за последние три недели на сигналах роста добычи в Ливии. Предложение нефти на мировом рынке, вероятно, будет превышать спрос, поскольку заболеваемость COVID-19 во многих странах, включая США и Европу, растет, и правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения. Слабеющие надежды на возможность принятия в Штатах очередного пакета стимулирующих мер до ноябрьских президентских выборов усиливают "медвежий" настрой трейдеров.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $40,8 за баррель, что на 0,84% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 3,1%. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подросла на 0,8% к уровню предыдущей сессии - до $38,87 за баррель. В понедельник фьючерсы подешевели на 3,2%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,651 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,309 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 октября снизился на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (24-26 октября) 0,03%, опустившись до 709,24 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-13R" (-0,65%), "МТС-001P-13" (-0,64%) и "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (-0,4%), а в лидерах роста - облигации "ЕвроХим-001P-06" (+0,29%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (+0,18%) и "Газпром БО-22" (+0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что OOO "СФО МОС МСП 5" перенесло сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 4 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК 28 октября до 15:00 МСК 30 октября. Ранее эмитент планировал собирать заявки с 26 по 28 октября. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 150 базисных пунктов к ОФЗ на срок 1,8 года. Купоны будут выплачиваться каждое 26-е число ежемесячно. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона. Дата погашения выпуска - 26 ноября 2034 года. Ожидаемая дюрация выпуска - 1,7-1,8 года. Техразмещение запланировано на 3 ноября.

АО "Роснано" в ноябре планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-002Р-05 объемом 6,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в марте текущего года. Тогда "Роснано" разместило 4-летние облигации серии БО-002Р-04 объемом 6,5 млрд рублей по ставке 8,75% годовых. По выпуску предусмотрена оферта в декабре 2020 года. Ранее, в феврале, совет директоров "Роснано" утвердил увеличение программы биржевых облигаций серии 002Р с 20 млрд рублей до 70 млрд рублей.

ОАО "РЖД" установило ставку 5-го купона облигаций серии 001P-09R на уровне 6,28% годовых. Компания разместила 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей в ноябре 2018 года. Ставка 1-2-го купона облигаций установлена на уровне 8% годовых. Остальные купоны плавающие и рассчитываются по формуле: доходность семилетних ОФЗ + 50 базисных пунктов. Ставка текущего купона - 6,37% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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