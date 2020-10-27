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27 октября 2020 года 09:32

Предложение нефти на мировом рынке, вероятно, будет превышать спрос

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в понедельник на фоне обеспокоенности ростом заболеваемости коронавирусом в США и Европе при слабых надеждах на принятие нового пакета стимулов в Штатах до ноябрьских президентских выборов.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в интервью CNN в минувшее воскресенье, что Палата представителей может принять новый пакет стимулирующих мер объемом около $2 трлн на этой неделе, однако неизвестно, готов ли его одобрить Сенат. "Мы хотим, чтобы пакет был принят как можно быстрее, и поэтому идем на уступки", - сказала она.

Тем временем глава аппарата Белого дома Майк Медоуз обвинил Пелоси в том, что она постоянно "меняет правила игры". "Мы продолжаем делать одно предложение за другим, а Нэнси Пелоси продолжает менять правила игры", - сказал он.

"Мы сомневаемся, что стороны придут к какому-либо твердому соглашению до выборов, у нас осталось всего несколько дней", - отмечает директор SYZ Private Banking по инвестиционным решениям для состоятельных клиентов Люк Филип.

Тем временем число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США продолжает бить рекорды, а в Италии и Испании вводятся новые ограничительные меры.

"Способность дальше бороться с вирусом сейчас находится под большим вопросом, и это политический вопрос", - говорит главный инвестиционный стратег Citi Private Bank Стивен Витинг.

В центре внимания рынка на этой неделе - заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, а также данные о динамике ВВП США за третий квартал.

Также инвесторы ожидают публикации квартальной отчетности целого ряда компаний, включая технологических гигантов Facebook Inc. (SPB: FB), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Apple Inc. (SPB: AAPL), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и материнской компании Google Alphabet Inc. (SPB: GOOG).

Индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в сентябре упал по итогам третьего месяца подряд и теперь находится на минимальной отметке с апреля.

Значение индикатора CFNA составило 0,27 пункта по сравнению с 1,11 пункта в августе. В апреле на фоне пика негативного влияния пандемии COVID-19 на экономику был зафиксирован исторический минимум в минус 17,8 пункта.

Аналитики в среднем оценивали сентябрьский уровень индекса в 0,39 пункта, сообщает Trading Economics.

Продажи новых домов в США в сентябре сократились на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 959 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 994 тыс. домов (максимум за 14 лет), тогда как ранее был озвучен показатель в 1,011 млн. То есть продажи выросли на 3%, а не на 4,8%, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали повышения продаж новостроек в августе на 2,8%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали рост на 2,2%.

Среди лидеров падения в понедельник оказались акции компаний сферы туризма и отдыха, включая Royal Caribbean Group, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. и Marriott International (SPB: MAR) Inc., которые подешевели на 9,7%, 7% и 5,6% соответственно.

Акции Hasbro Inc. (SPB: HAS) упали на 9,4%, несмотря на то, что американский производитель детских игрушек отчитался о превысивших прогнозы прибыли и выручке в третьем квартале и сообщил, что ожидает "хорошего праздничного сезона".

Цена бумаг Dunkin' Brands Group Inc. взлетела на 16,1% на сообщениях СМИ о том, что американская компания, которой принадлежат бренды пончиков Dunkin' Donuts и мороженого Baskin Robins, близка к заключению сделки на сумму около $9 млрд, в рамках которой ее приобретет частная инвестиционная компания Inspire Brands.

Бумаги Otis Worldwide Corp. потеряли в цене 0,4%, хотя производитель подъемного оборудования отчитался о лучших, чем ожидалось, прибыли и выручке в третьем квартале и дал оптимистичный прогноз финпоказателей на год в целом.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 650,19 пункта (2,29%) и составил 27685,38 пункта. Он продемонстрировал сильнейшее однодневное падение с 3 сентября и впервые с 6 октября завершил торги ниже отметки в 28000 пунктов.

Standard & Poor's 500 снизился на 64,42 пункта (1,86%) - до 3400,97 пункта, пережив максимальное однодневное падение за месяц.

Nasdaq Composite потерял 189,34 пункта (1,64%) и составил 11358,94 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах во вторник после резкого падения рынка акций США накануне на фоне беспокойства по поводу роста заболеваемости коронавирусом и неопределенности с принятием нового пакета мер поддержки американской экономики.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в ходе телефонного разговора в понедельник вновь попытались устранить разногласия в вопросе принятия очередного пакета стимулирующих мер для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Разногласия между двумя сторонами "уменьшились", но "чем больше они уменьшаются, тем больше условий возникает с другой стороны", сказал журналистам экономический советник президента США Ларри Кадлоу.

Главный стратег по рынкам Азии в JPMorgan Asset Management Тай Хуэй говорит, что рынки быстро отреагируют на любые признаки прогресса в переговорах о стимулирующих мерах. Однако, по его словам, "потенциальный оптимизм вокруг сделки может быть ограничен" с приближением ноябрьских президентских выборов. "Резкий рост заболеваемости в США и Европе в последние дни также омрачает настроения рынков", отмечает он.

Заболеваемость COVID-19 во многих странах, включая США и Европу, растет, и правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения, что вызывает опасения по поводу дальнейшего ущерба для мировой экономики.

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 43 млн 483 тыс. 973 случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По его данным, на утро вторника (8:00 мск) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 159 тыс. 397 человек, излечились 29 млн 199 тыс. 46.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,11%.

Котировки акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. снижаются на 0,2%. Акции инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. дорожают на 0,3%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 1,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite практически не меняется, тогда как гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,72%.

Акции HSBC Holdings Plc подскочили на 4,2%, оказавшись в лидерах роста на торгах в Гонконге, после того как банк отчитался о превысившей прогнозы доналоговой прибыли в третьем квартале.

Цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings растет на 3,7%, Sunny Optical Technology Group Co. - на 2,5%.

Лидерами падения выступают бумаги нефтяной компании CNOOC, которые теряют в цене 4,2%. Также дешевеют акции девелопера China Resources Land и страховщика China Life Insurance Co., цена которых упала на 4,1% и 4% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,67%.

Экономика Южной Кореи вернулась к росту в третьем квартале 2020 года после спада, вызванного пандемией коронавируса.

Объем ВВП в июле-сентябре повысился на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом, максимальными темпами с 2010 года, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост ВВП на 1,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,3%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. подорожали на 9,9%, еще одного представителя отрасли Hyundai Motor Co. - на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 1,7%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снизилась на 2,2% и 2,5% соответственно.

Цены на нефть поднимаются во вторник после снижения накануне до минимальных значений за последние три недели на сигналах роста добычи в Ливии.

Предложение нефти на мировом рынке, вероятно, будет превышать спрос, поскольку заболеваемость COVID-19 во многих странах, включая США и Европу, растет, и правительства вынуждены вводить новые карантинные ограничения. Слабеющие надежды на возможность принятия в Штатах очередного пакета стимулирующих мер до ноябрьских президентских выборов усиливают "медвежий" настрой трейдеров.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК во вторник составляет $40,73 за баррель, что на $0,27 (0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,31 (3,1%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подросла на $0,22 (0,57%) к уровню предыдущей сессии - до $38,78 за баррель. В понедельник фьючерсы подешевели на $1,29 (3,2%).

Значения фьючерсов как на Brent, так и на WTI по итогам торгов 26 октября были минимальными со 2 октября.

"Мы видим рост заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов Европы и США, и это идет вразрез с восстановлением экономической активности", - отмечает аналитик CMC Markets Майкл МакКарти.

"Увеличение поставок нефти из Ливии будет оказывать давление на рынок", - приводит слова МакКарти агентство Bloomberg.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) на прошлой неделе заявила, что планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. Компания уже увеличила производство нефти до 690 тыс. б/с по сравнению с менее 100 тыс. б/с в начале сентября.

В понедельник NOC сообщила об отмене форс-мажора на месторождении El Feel (Elephant), отметив, что добыча на нем вернется "к нормальным уровням" в ближайшие дни. Это последний действовавший форс-мажор на нефтяных месторождениях и в портах, сообщила компания.

Ранее NOC предупредила, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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