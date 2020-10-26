26 октября 2020 года 19:10
Цены евробондов РФ в понедельник слегка снизились на фоне падения спроса на рисковые активы
Москва. 26 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник слегка снизились на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составил лишь самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году, который скорректировался вверх после падения в конце прошлой недели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 23 октября, составив 115,75% от номинала, что соответствует доходности 2,03% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК выросла всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,97% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 0,5 пункта и составил 190 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к пятнице на 48 базисных пунктов - до 138,79% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 3,42% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 47 базисных пунктов - до 133,62% от номинала (их доходность выросла также на 2,5 базисных пункта и составила 3,40% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене всего на 2 базисных пункта -до 115,09% от номинала, что соответствует доходности 1,89% годовых (снижение на 0,5 базисных пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 1 базисный пункт, до 109,9% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 пункта - до 1,36% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году после падения в конце прошлой недели в понедельник подорожал в рамках коррекции на 50 базисных пунктов - до 133,82% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,325% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 4 базисных пункта, подешевев до 112,96% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 2,15% годовых).
"Сегодня практически все рисковые активы оказались под давлением продавцов на фоне новых данных о продолжающемся активном росте числа инфицированных COVID-19 по всему миру, что грозит мировой экономике новой волной заметного падения. Кроме того, на мировые рынки давит неопределенность, связанная с приближающимися президентскими выборами в США. На этом фоне российские еврооблигации также в целом находились под влиянием игроков на понижение. При этом пострадавшими в основном оказались "длинные" выпуски евробондов РФ, в то время как среднесрочные и "короткие" бумаги ограничились лишь символическим ценовым снижением. Если же брать весь сектор emerging markets, то наиболее заметные потери понесли суверенные евробонды Турции", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
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