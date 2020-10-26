Рынок акций РФ начал неделю с просадки ниже 2790п по индексу МосБиржи на фоне общемирового отката из-за COVID-19

Москва. 26 октября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения на фоне негативной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом в мире; индекс МосБиржи не удержал рубеж 2800 пунктов и просел ниже 2790 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2785,59 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1152,33 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар вырос до 76,17 рубля (+0,04 рубля), золото стоит $1906,6 за тройскую унцию (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-2,4%, до 58,28 рубля), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,3%), "Полюса" (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -0,3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) подвел итоги допэмиссии акций, направленной на стабилизацию деятельности в условия COVID-кризиса перевозок. Компания разместила 1 млрд 333 млн 919 тыс. 149 обыкновенных акций и привлекла 80,04 млрд руб. (по цене 60 руб. за бумагу). Уставный капитал "Аэрофлота" по итогам SPO вырос до 2 млрд 444 млн 535 тыс. 448 акций, то есть в 2,2 раза. Доля РФ в компании (владеет через Росимущество) выросла с 51,17% до 57,34%, доля акций в свободном обращении уменьшилась с 40,9% до 40,65%. Размер квазиказначейского пакета размылся с 4,3% до 1,96%, менеджмента компании - с 0,1 до 0,05%.

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,1% "префы").

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, российский рынок акций в понедельник находился под давлением негативного внешнего фона: резкий скачок случаев COVID-19 по всему миру оказывает негативное влияние на перспективы спроса и роста - США, Испания, Италия, Россия и другие страны отмечают рекордный суточный прирост заболевших, а большая часть европейских стран возобновляют карантинные меры.

Нефть подешевела на фоне опасений по поводу спроса и перспектив увеличения предложения со сторон Ливии. Поскольку до выборов в США остается неделя, а принятие пакета стимулов столь же иллюзорно, как и прежде, инвесторы сохранят осторожность и будут уходить от риска. На этой неделе ожидается выход большого количества корпоративных финансовых отчетностей, что может спровоцировать рост акций отдельных секторов и компаний, полагает Волш.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, рынок акций начал неделю со снижения вслед за внешними торговыми площадками. Среди бумаг, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидеры роста вошли расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+4,2%), отыгрывающие потери минувшей недели.

Промышленные металлы негативно реагируют на сложную ситуацию с коронавирусом, что может ослабить спрос. На этом фоне просели котировки акций "Норникеля", несмотря на сообщение, что 3 ноября совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев.

На мировых площадках факторами снижения стали данные по заболеваемости коронавирусом в выходные и очередной перенос сроков согласования нового пакета помощи в Сенате США. Нефть также дешевеет на фоне усиления карантинных ограничений в мире и статистики Baker Hughes, говорит аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, на фоне падения котировок нефти слабые результаты на рынке акций показали нефтегазовый и транспортный секторы, а сектор финансов оказался самым сильным. На денежном рынке рост краткосрочных ставок можно связать с налоговым периодом, который позволяет рублю держать удар от падения нефти. Кроме того, в минувшую пятницу ЦБ РФ объявил об увеличении валютных продаж - в дополнение к реализации объемов по сделке от продажи Сбербанка ЦБ будет продавать валюту из ФНБ в рамках покупки Минфином пакета акций из допэмиссии "Аэрофлота". Совокупный объем продаж будет составлять до 4,0 млрд рублей в день. Таким образом, власти обозначили свою низкую заинтересованность в слишком слабом рубле.

Продолжающаяся вторая волна COVID-19 в Европе заставляет инвесторов нервничать. Во Франции регистрируют рекордное число заболевших. В Испании объявили ночное время комендантским часом, в Италии закрыли фитнес-центры и предписали раннее закрытие точек общественного питания. Дополнительным негативом стали сообщения из Китая, где объявили о санкциях против ряда американских компаний, включая Boeing, за поставки вооружений Тайваню. Подобные действия Пекина напомнили рынку о продолжающейся политико-экономической конфронтации двух крупнейших мировых экономик.

Ливия не подпадает под ограничения в рамках соглашения ОПЕК+, и весьма неожиданное перемирие со снятием блокады с месторождений и экспортных терминалов может нарушить сложившийся баланс на рынке. Национальная нефтяная компания страны заявляет о том, что может нарастить суточное производство до 1 млн баррелей в течение четырех недель. Естественно, что в условиях возвращения ограничительных мер в Европе подобные новости провоцируют лишь распродажи. Впрочем, в течение недели все еще может поменяться, как это неоднократно случалось. Во вторник и среду выйдут данные об американских запасах, да и в ОПЕК+ держат руку на пульсе рынка и могут выйти с сильными заявлениями, считает аналитик.

В США Чикагский индекс национальной активности упал в сентябре до 0,27 пункта с 1,11 пункта в августе. Также в США растут риски возвращения строгих ограничительных мер. На текущей неделе продолжится период отчетности корпораций, которые также могут повлиять на расстановку сил игроков, полагает Кочетков.

По оценке генерального директора ИК "Иволга Капитал" Андрея Хохрина, российские акции в отличие от рубля находятся в меньшей неопределенности и, невзирая на риски и страхи, готовы к коррекции вверх, которая может реализоваться в ближайшие дни.

На американском фондовом рынке предвыборная интрига, которая должна лишить индексы заметных трендов в предстоящие дни. Достаточно помнить закономерность, что фондовый рынок обычно растет перед президентскими выборами и корректируется после. Нефть уже почти 5 месяцев торгуется в нетипичном для себя диапазонном режиме. С одной стороны, вторая волна пандемии, очевидно, угнетает спрос на энергоносители, с другой - производители и экспортеры нефти готовы оперативно и согласованно реагировать на возможные падения. Видимо, для нефти Brent в ближайшие недели сохранится коридор $40-45 за баррель, считает Хохрин.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями компании "Сбер управление активами" Евгений Линчик, глобальные рынки остаются в неопределенности. Пакет стимулов для американской экономки не принят, и тут вряд ли стоит ожидать решения до выборов президента США. В Европе очень быстро растет количество заболевших COVID-19, некоторые страны (Испания, Франция, Бельгия) вновь вводят частичный "локдаун".

Российский рынок акций ожидает целенаправленного движения нефтяных котировок, которые пока направились к нижней границе торгового диапазона. На прошедшем на минувшей неделе заседании мониторингового комитета ОПЕК++ было принято решение о сохранении текущих целей по квотам стран-участниц. При этом возможное решение об отсрочке повышения добычи нефти с 1 января 2021 года на более поздний срок может быть принято на заседаниях в ноябре или декабре, в зависимости от результатов анализа влияния на спрос на нефть второй волны эпидемии, считает Линчик.

В США в пятницу индексы изменились на 0,1-0,4% на фоне отсутствия прогресса в согласовании новых мер поддержки американской экономики; по итогам недели индексы снизились.

Министр финансов США Стивен Мнучин в пятницу заявил, что, несмотря на значительный прогресс в согласовании новых стимулов, остаются важные вопросы, над которыми продолжается работа, пишет CNBC.

Прошедшие в минувший четверг дебаты между Дональдом Трампом и кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом не оказали значительного влияния на фондовые рынки. Байден продолжает лидировать по результатам опросов, однако его отрыв от Трампа сократился.

В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, биржи Гонконга в понедельник закрыты в связи с праздником - отмечается "Праздник двойной девятки"), снижаются Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,8-3,6%) и Америка (индекс S&P 500 упал на 2%, ниже 3400 пунктов) на фоне обеспокоенности ростом заболеваемости коронавирусом в Европе и США.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в воскресенье заявила в эфире CNN, что она не теряет надежды на принятие нового пакета стимулов до президентских выборов, которые состоятся 3 ноября.

Тем временем, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил мнение, что на данный момент основной угрозой для Соединенных Штатов является Россия, а Китай - главным конкурентом.

"Я думаю, самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов - это Россия", - заявил Байден в интервью телеканалу CBS News. "Во-вторых, я думаю, что самый большой конкурент - это Китай. И в зависимости от того, как мы справимся с этим, определится, являемся ли мы соперниками или мы в конечном итоге окажемся в более серьезной конкуренции, связанной с силой", - добавил он.

На нефтяном рынке цены просели на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в США и Европе, снижения шансов на принятие новой программы стимулирующих мер в Штатах до президентских выборов, а также устойчивого увеличения добычи в Ливии. Цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основной торговой сессии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $40,57 за баррель (-2,9% и -1,6% в пятницу), декабрьская цена WTI - $38,63 за баррель (-3,1% и -1,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,7%, WTI - на 3,1%.

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США продолжает бить рекорды, в то время как в Италии и Испании вводятся новые ограничительные меры.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. В настоящее время добыча NOC составляет 560 тыс. б/с. Компания предупредила, однако, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.

В пятницу стало известно, что NOC сможет возобновить поставки нефти через крупнейший экспортный терминал страны - Es Sider - после снятия форс-мажора.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в понедельник выступили акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-9,3% и -5,1% "префы"), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-6,9%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-5,2%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-4,4%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,9%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-3,5%).

Чистая прибыль крупнейшего в России ритейлера X5 Retail в III квартале 2020 года выросла в 5,3 раза - до 11,949 млрд рублей (с 2,238 млрд рублей годом ранее по стандарту IAS 17), сообщила компания. Результат Х5 в целом совпал с ожиданиями аналитиков: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал рост чистой прибыли в 5,4 раза, до 12,054 млрд рублей.

Подорожали акции ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+6%), ГДР TCS Group (+4,2%), акции ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+3,6%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,9%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,3%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,62 млрд рублей (из них 11,192 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,693 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 5,116 млрд рублей на акции "Норникеля").