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Глава Минэкономразвития: оснований для пересмотра прогноза по снижению ВВП РФ в этом году сейчас нет
26 октября 2020 года 19:03
Фунт стерлингов не сможет существенно вырасти в результате прорыва в переговорах по Брекзиту - Saxo Bank
Потолок вероятного ралли фунта стерлингов в результате прорыва в переговорах по Брекзиту может оказаться удивительно низким - просто из-за плохой структурной ситуации в Великобритании и экономической разрухи после удара COVID-19, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Кроме того, у страны дефицит торгового баланса, а стимулирование оказывается дорогостоящим, когда принимает форму просто замещения утраченного дохода и вливаний в экономику, а не инвестиций в производительность, подчеркивает эксперт. Таким образом, Харди считает вполне возможным, что фунт стерлингов не сможет существенно вырасти из-за этих структурных проблем, долгосрочных последствий COVID-19 и нехватки притоков капитала, которые компенсировали бы дефицит. На случай, если соглашение будет заключено, но не приведет к ралли, стоит подумать о хеджировании от снижения. Также эксперт банка подчеркивает, что американский доллар перед голосованием на следующей неделе остается крайне нестабильным - рынки пытаются играть на результат выборов. По данным опросов на прошлой неделе, вероятность победы демократов в Сенате заметно снизилась, но сегодня опять выросла: проведенный в выходные опрос предсказал Байдену победу в Техасе, не достававшуюся демократам с 1976 года. В пользу их полной победы говорит очень активное досрочное голосование, если активность здесь соответствует общенациональным тенденциям в явке: демографические особенности той части населения, которая обычно мало голосует (в особенности молодежи, а также этнических меньшинств) сильно склоняют ее в сторону демократов. Джон Харди дает краткий обзор по валютам G10: USD - Крайне важно знать, ожидает ли нас полная победа демократов или только победа Байдена при сохранении республиканцами контроля над Сенатом. (Конечно, я считаю очень вероятным поражение Трампа - иначе как бы не пришлось полностью упразднить социологические опросы.) Подробности позже, но возможность республиканцев блокировать через Сенат инициативы Байдена может уничтожить перспективы фискального стимулирования и вызвать восстановление USD на первое время. EUR - Над экономическим прогнозом продолжает нависать тень пандемии COVID-19, однако в конце концов она может заставить власти ЕС ввести более щедрые фискальные меры. Это может быть даже благоприятно для евро, если будет увеличена эмиссия облигаций. ЕЦБ может увеличить объем количественного смягчения сейчас либо не раньше декабря - в любом случае это вряд ли имеет значение. Фискальное стимулирование является более важным фактором. JPY - Доходность облигаций США снова падает, а рисковые настроения поколебались. Обычно это идеальная почва для укрепления JPY: мы ожидаем, что оно в большей степени проявится в кроссах, чем в USDJPY, но последняя пара важнее в качестве ориентира, пока остается ниже 105,00. CHF - Сейчас время слишком драгоценно, чтобы посвящать его франку. CHF не является значимым фактором, пока EURCHF в диапазоне 1,06-1,09. GBP - Как указано выше, мы не до конца уверены, что рынок получит ожидаемое, если прорыв в переговорах станет явным к среде (срок пребывания главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье в Лондоне). AUD - Китайский юань готов продолжать консолидацию в сторону снижения. Однако возможно, что AUD получает поддержку за счет ослабления карантинных мер по COVID-19. Мы несколько обеспокоены тем, что Монголия заняла место Австралии, став ведущим поставщиком угля в Китай. CAD - CAD начал неделю снижением на одно деление после опережающего роста, в том числе из-за снижения цен на нефть. Но давайте посмотрим, к чему приведет заседание Банка Канады в среду (пока мы ничего не ожидаем на эту тему). Разворотной областью в сторону роста для USDCAD остается зона около 1,3250. NZD - Валюта продолжает укрепляться по сравнению с австралийским долларом: рынок отмахнулся от слабого ИПЦ Новой Зеландии за третий квартал, вышедшего на прошлой неделе. Пара AUDNZD подходит к важной отметке: это 200-дневная скользящая средняя, и сейчас она находится на 1,0630. SEK - Мы впечатлены устойчивостью SEK несмотря на череду плохих новостей в ЕС и последние события с COVID-19. Однако из-за такого фона невозможно решительное ралли кроны - она может разве что медленно двигаться в сторону 10,20-10,25 в паре EURSEK. NOK - Неделя открылась снижением нефти, и пара EURNOK сегодня утром тестирует отметку 11,00. Но обратите внимание на покупку NOK, которая началась при достижении уровня - он явно служит пределом.
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