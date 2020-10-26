.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Финансовые рынки рассматривают потенциальную победу демократов как проинфляционный фактор - "ВТБ Капитал"
.
Глава Минэкономразвития: оснований для пересмотра прогноза по снижению ВВП РФ в этом году сейчас нет
26 октября 2020 года 19:23
Финансовые рынки рассматривают потенциальную победу демократов как проинфляционный фактор - "ВТБ Капитал"
Финансовые рынки с недавних пор рассматривают потенциальную победу демократов в США как проинфляционный фактор, который будет способствовать дальнейшему росту американского фондового рынка, говорится в аналитическом материале эксперта "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. Большинство авторитетных стратегов Уолл-стрит при этом не ожидают достижения индексом S&P 500 новых максимумов выше отметки в 3600 пунктов сразу после выборов, отмечает эксперт. Инвесторы полагают, что в условиях сохраняющейся экономической неопределенности демократическая администрация не станет повышать налоги и скорее предпочтет увеличить расходы, в том числе на инфраструктуру. "Пока сложно сказать, насколько эти ожидания окажутся соответствующими действительности, - считает Маккиннон. - Во всяком случае, мы хорошо помним, что в 2016 г. результаты опросов не отражали реальной картины. Если и на этот раз будет то же самое, или в течение следующей недели разрыв между Байденом и Трампом еще больше сократится, инвесторы могут начать пересматривать свои текущие инвестиционные позиции, открытые в расчете на увеличение наклона кривой UST, проциклическое движение на рынках акций и ослабление доллара (особенно по отношению к юаню ввиду предполагаемого улучшения американо-китайских отношений в случае победы Байдена)". Победа же Трампа и сохранение республиканцами большинства в Сенате будет означать сохранение статус-кво. С точки зрения экономической политики это может серьезно осложнить согласование новых экономических инициатив, что инвесторы могут расценить как разворот консенсусного рефляционного сценария. В результате, по-мнению аналитика инвестбанка, можно ожидать, что доходность 10-летних UST опустится немного ниже недавних максимумов в районе 0,75%. "Федрезерву придется увеличить объем покупки казначейских облигаций и свой баланс, который в последнее время держался в районе 7 трлн долл., - считает Маккиннон. - Недавнее укрепление юаня, в результате которого он в течение нескольких недель подорожал до 2-летнего максимума, сменится его ослаблением. Как показывает история президентских выборов в США, с 1833 г. самый низкий возврат на инвестиции на рынке акций отмечается именно в первый год после вступления в должность нового президента. Это связано с тем, что часто новый президент наследует от своего предшественника экономику в состоянии рецессии". Эксперт "ВТБ Капитала" уверен, что, независимо от исхода выборов, одна вещь, скорее всего, останется неизменной – это рост долга федерального правительства в процентном отношении к ВВП. Проблема в том, что и политическая элита, и законодатели, и избиратели активно выступают против такого режима «затягивания поясов». Именно поэтому сейчас такую популярность приобретает современная монетарная теория (Modern Monetary Theory – MMT), ратующая за фискальную экспансию «без слёз». Ведущие центробанки уже существенно увеличили объем покупки долговых обязательств, эмитируемых финансовыми ведомствами их стран, что, по сути, является ничем иным, как монетизацией долга. "Принципы MMT, в отличие от количественного смягчения, которое представляет собой простой обмен активами, обладают гораздо большим проинфляционным потенциалом и обеспечивают правительству больший контроль над экономической политикой, что может окончательно поставить крест на какой бы то ни было «независимости» центральных банков", - заключает Маккиннон.
.
26 октября 2020 года 19:27
Рынок акций РФ начал неделю с просадки ниже 2790п по индексу МосБиржи на фоне общемирового отката из-за COVID-19
Москва. 26 октября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения на фоне негативной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом в мире; индекс МосБиржи не удержал рубеж 2800 пунктов и просел ниже 2790 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота". читать дальше
.26 октября 2020 года 19:10
Москва. 26 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник слегка снизились на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составил лишь самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году, который скорректировался вверх после падения в конце прошлой недели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.26 октября 2020 года 19:03
Фунт стерлингов не сможет существенно вырасти в результате прорыва в переговорах по Брекзиту - Saxo Bank
Потолок вероятного ралли фунта стерлингов в результате прорыва в переговорах по Брекзиту может оказаться удивительно низким - просто из-за плохой структурной ситуации в Великобритании и экономической разрухи после удара COVID-19, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона... читать дальше
.26 октября 2020 года 18:42
Глобальный уход от риска не позволил рублю в полной мере отыграть пик налоговых выплат - "Велес Капитал"
Глобальный уход от риска не позволил рублю в полной мере отыграть пик налоговых выплат в понедельник, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко. Рубль в понедельник снижался к доллару наряду с большинством других валют EM, реагируя... читать дальше
.26 октября 2020 года 18:25
(добавлен текст после 2-го абзаца) BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) c 22 фунтов стерлингов до 23 фунтов стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до... читать дальше
.26 октября 2020 года 18:01
Глобальные рынки остаются под давлением из-за задержки с принятием пакета стимулирующих мер в США и скачка уровня заболеваемости коронавирусом, причем останутся они под давлением до выборов в США, говорится в аналитическом материале ITI Capital. "Шансов на то, что американские законодатели... читать дальше
.26 октября 2020 года 17:40
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) c 22 фунтов стерлингов до 23 фунтов стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". читать дальше
.26 октября 2020 года 17:17
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) с 1414 рублей до 1315 рублей и с $216 до $175 за штуку соответственно, сообщается в обзоре банка. Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была повышена с "держать" до... читать дальше
.26 октября 2020 года 16:50
"ВТБ Мои Инвестиции" сохраняет позитивный взгляд на GDR X5 Retail Group и привилегированные акции Сургутнефтегаза
"ВТБ Мои Инвестиции" сохраняет позитивный взгляд на GDR X5 Retail Group и привилегированные акции "Сургутнефтегаза", говорится в аналитическом материале. "Операционные результаты X5 Retail Group оказались лучше ожиданий рынка и, на наш взгляд, будут транслированы в существенный рост... читать дальше
.26 октября 2020 года 16:25
BCS представил топ-5 акций на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который входят акции "Газпрома", Mail.ru Group, "ФосАгро", АФК "Система" и X5 Retail Group. "Мы включаем "Газпром" в список фаворитов в первую очередь потому, что европейский газовый рынок... читать дальше
.26 октября 2020 года 16:05
Котировки нефти марки Brent, с технической точки зрения, обладают перспективами снижения в район $39-40 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Мир инвестиций". Статистика по буровой активности в США от Baker Hughes продолжает указывать на рост числа активных буровых установок. Показатель... читать дальше
.26 октября 2020 года 15:45
Москва. 26 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики внешних рынков и падающей нефти. читать дальше
.26 октября 2020 года 15:39
Нефть марки Brent в ближайшие недели, вероятно, будет торговаться в диапазоне $40-45 за баррель, говорится в комментарии компании "Иволга Капитал". "Нефть уже почти 5 месяцев торгуется в нетипичном для себя диапазонном режиме. С одной стороны, вторая волна пандемии, очевидно, угнетает спрос на... читать дальше
.26 октября 2020 года 15:20
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) считают, что до конца 2020 года нефтяные цены останутся в текущем диапазоне $40-45 за баррель, сообщается в обзоре. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ на прошлой неделе ожидаемо не принесло никаких существенных новостей, отмечают... читать дальше
.26 октября 2020 года 15:01
Рубль на текущей неделе будет поддержан налоговым периодом – продажами валюты со стороны экспортеров, однако не исключено, что при этом может заметно вырасти спрос на валюту на внутреннем рынке, говорится в комментарии аналитика BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова. По мнению... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.