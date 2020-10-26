Финансовые рынки рассматривают потенциальную победу демократов как проинфляционный фактор - "ВТБ Капитал"

Финансовые рынки с недавних пор рассматривают потенциальную победу демократов в США как проинфляционный фактор, который будет способствовать дальнейшему росту американского фондового рынка, говорится в аналитическом материале эксперта "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона.

Большинство авторитетных стратегов Уолл-стрит при этом не ожидают достижения индексом S&P 500 новых максимумов выше отметки в 3600 пунктов сразу после выборов, отмечает эксперт. Инвесторы полагают, что в условиях сохраняющейся экономической неопределенности демократическая администрация не станет повышать налоги и скорее предпочтет увеличить расходы, в том числе на инфраструктуру.

"Пока сложно сказать, насколько эти ожидания окажутся соответствующими действительности, - считает Маккиннон. - Во всяком случае, мы хорошо помним, что в 2016 г. результаты опросов не отражали реальной картины. Если и на этот раз будет то же самое, или в течение следующей недели разрыв между Байденом и Трампом еще больше сократится, инвесторы могут начать пересматривать свои текущие инвестиционные позиции, открытые в расчете на увеличение наклона кривой UST, проциклическое движение на рынках акций и ослабление доллара (особенно по отношению к юаню ввиду предполагаемого улучшения американо-китайских отношений в случае победы Байдена)".

Победа же Трампа и сохранение республиканцами большинства в Сенате будет означать сохранение статус-кво. С точки зрения экономической политики это может серьезно осложнить согласование новых экономических инициатив, что инвесторы могут расценить как разворот консенсусного рефляционного сценария. В результате, по-мнению аналитика инвестбанка, можно ожидать, что доходность 10-летних UST опустится немного ниже недавних максимумов в районе 0,75%.

"Федрезерву придется увеличить объем покупки казначейских облигаций и свой баланс, который в последнее время держался в районе 7 трлн долл., - считает Маккиннон. - Недавнее укрепление юаня, в результате которого он в течение нескольких недель подорожал до 2-летнего максимума, сменится его ослаблением. Как показывает история президентских выборов в США, с 1833 г. самый низкий возврат на инвестиции на рынке акций отмечается именно в первый год после вступления в должность нового президента. Это связано с тем, что часто новый президент наследует от своего предшественника экономику в состоянии рецессии".

Эксперт "ВТБ Капитала" уверен, что, независимо от исхода выборов, одна вещь, скорее всего, останется неизменной – это рост долга федерального правительства в процентном отношении к ВВП. Проблема в том, что и политическая элита, и законодатели, и избиратели активно выступают против такого режима «затягивания поясов». Именно поэтому сейчас такую популярность приобретает современная монетарная теория (Modern Monetary Theory – MMT), ратующая за фискальную экспансию «без слёз». Ведущие центробанки уже существенно увеличили объем покупки долговых обязательств, эмитируемых финансовыми ведомствами их стран, что, по сути, является ничем иным, как монетизацией долга.

"Принципы MMT, в отличие от количественного смягчения, которое представляет собой простой обмен активами, обладают гораздо большим проинфляционным потенциалом и обеспечивают правительству больший контроль над экономической политикой, что может окончательно поставить крест на какой бы то ни было «независимости» центральных банков", - заключает Маккиннон.