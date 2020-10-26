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26 октября 2020 года 18:42

Глобальный уход от риска не позволил рублю в полной мере отыграть пик налоговых выплат - "Велес Капитал"

Глобальный уход от риска не позволил рублю в полной мере отыграть пик налоговых выплат в понедельник, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко.

Рубль в понедельник снижался к доллару наряду с большинством других валют EM, реагируя на глобальное бегство инвесторов от риска, связанное с ускорением темпов распространения коронавируса и новым ограничительными мерами, а также сохранением неопределенности в отношении принятия нового пакета мер экономической помощи в США, отмечает Кравченко. Кроме того, рубль также испытывал давление и под влиянием вновь усилившейся санкционной риторики. В частности, кандидат в президенты США Дж. Байден назвал Россию главной угрозой для США.

Доллар США в результате поднимался до 76,6 руб. в течение дня, а рубль не замечал ни крупных налоговых перечислений в бюджет, ни фактора увеличения объема валютных продаж со стороны ЦБ (так, с 26 октября ЦБ с учетом сделок по Сбербанку и Аэрофлоту будет в общей сложности дополнительно продавать валюту на 4 млрд руб. в день + 5,8 млрд руб. в виде регулярных продаж в рамках бюджетного правила на период с 7 октябре по 6 ноября, итого - почти 11 млрд руб. ежедневно, что является максимумом с начала июня текущего года).

Одновременно российская валюта демонстрировала плюсовую динамику в паре с евро из-за ослабления единой европейской валюты на международном рынке. В частности, евро терял позиции к доллару, снижаясь, как и все валюты в корзине DXY на фоне глобального ухода от риска, а также из-за не оправдавших ожидания инвесторов данных по индексу делового климата IFO в Германии.

Однако уже ближе к окончанию рабочего дня рубль одним из немногих на площадках EM вышел практически в ноль к доллару (и даже какое-то время укреплялся) и заметно усилил свой рост к евро. "Какого-либо заметного улучшения аппетита инвесторов на глобальных рынках к этому моменту не наблюдалось, поэтому такая динамика могла быть вызвана крупными запоздалыми продажами валюты одного из крупных игроков в рамках налогового периода", - полагает эксперт "Велес Капитала".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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