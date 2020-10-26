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Глава Минэкономразвития: оснований для пересмотра прогноза по снижению ВВП РФ в этом году сейчас нет
26 октября 2020 года 18:01
Глобальные рынки останутся под давлением перед выборами в США - ITI Capital
Глобальные рынки остаются под давлением из-за задержки с принятием пакета стимулирующих мер в США и скачка уровня заболеваемости коронавирусом, причем останутся они под давлением до выборов в США, говорится в аналитическом материале ITI Capital. "Шансов на то, что американские законодатели согласуют соответствующий законопроект до 3 ноября, все меньше. Инвесторы беспокоятся о том, что рост заболеваемости коронавирусом приведет к остановке работы компаний. Последние президентские дебаты мало изменили предвыборный расклад - в президентской гонке по-прежнему лидирует демократ Джо Байден, согласно опросам. В воскресенье сенат США назначил на понедельник голосование по кандидатуре Эмми Кони Баррет, ставленницы президента Трампа, на должность судьи Верховного суда страны", - отмечают аналитики инвесткомпании. Технологические акции оказались в числе аутсайдеров после того, как бумаги Intel упали более чем на 10%, из-за чего подешевели акции производителей микропроцессоров. Котировки American Express снизились после выхода финансового отчета. Акции Gilead Sciences подорожали после того, как компания получила разрешение на использование своего препарата против коронавируса. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 0,83%. Немецкий индекс DAX упал на 2%, а китайский рынок - на 1,5%. S&P 500 потерял 0,5% благодаря росту американских нефтесервисных компаний, которые прибавили 5%, финансового сектора США (+1%) и других промышленных компаний. Котировки бразильских нефтегазовых компаний поднялись на 3,8%, сталелитейных компаний США - на 3,2%. Отскок нефтегазовых акций обусловлен, по мнению экспертов ITI Capital, техническими факторами, в частности распродажей на прошлой неделе; бумаги большинства международных нефтегазовых компаний торгуются у исторических минимумов. Российский фондовый рынок оказался в лидерах роста, прибавив 2,2%. Также аналитики инвесткомпании подчеркивают, что прибыль компаний за третий квартал по-прежнему превосходит прогнозы. В 3К20 (27% компаний, входящих в S&P 500, представили финрезультаты) 84% отчитавшихся компаний S&P 500 сообщили о том, что прибыль на акцию превзошла ожидания аналитиков, 81% компаний - о том, что выручка оказалась выше прогнозов. "Если по итогам сезона отчетности показатель (84%) не изменится, то он станет максимальным с 2008 г., когда FactSet начал анализировать эти данные, - указывают эксперт. - Прибыль компаний S&P 500 снизилась на 16,5% в годовом выражении, неделей ранее снижение показателя составляло 18,3%, по состоянию на конец третьего квартала - 21%. Динамика показателя улучшилась за неделю из-за того, что прибыль компаний продолжает превышать прогнозы аналитиков (в частности, компаний финансового, медицинского секторов и сектора товаров массового потребления)".
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