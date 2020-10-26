Рубль днем продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне негативной динамики внешних рынков

Москва. 26 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики внешних рынков и падающей нефти.

Курс доллара США составил 76,46 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,4 руб./EUR1, подорожав на 10,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,26 копейки - до 82,73 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 27 октября на 2,24 копейки, до 76,4443 руб./$1, и поднял курс евро на 3,47 копейки, до 90,4489 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уменьшается к доллару и евро на дневных торгах на фоне дешевеющей нефти и снижения интереса к риску со стороны глобальных инвесторов. Негативная динамика рынков обусловлена продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в США и Европе, снижением шансов на принятие новой программы стимулирующих мер в Штатах до президентских выборов, а также устойчивым увеличением нефтедобычи в Ливии и слабыми данными европейской макроэкономической статистики.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в интервью CNN в минувшее воскресенье, что Палата представителей может принять новый пакет стимулирующих мер объемом около $2 трлн на этой неделе, однако неизвестно, готов ли его одобрить Сенат. "Мы хотим, чтобы пакет был принят как можно быстрее, и поэтому идем на уступки", - заявила Пелоси.

Тем временем глава аппарата Белого дома Майк Медоуз обвинил Пелоси в том, что она постоянно "меняет правила игры". "Мы продолжаем делать одно предложение за другим, а Нэнси Пелоси продолжает менять правила игры", - сказал он.

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США продолжает бить рекорды, в то время как в Италии и Испании вводятся новые ограничительные меры.

В соответствии с новыми правилами, которые огласила в воскресенье канцелярия председателя совета министров Италии, в стране с понедельника закроются все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. Рестораны и бары продолжат работу, но с ограничениями по времени - до шести вечера.

Режим чрезвычайного положения введен по решению правительства на всей территории Испании для противодействия распространению коронавируса. Первоначально мера будет действовать на протяжении 15 дней, однако если парламент страны поддержит предложение правительства, то этот режим может быть продлен на полгода.

Тем временем, заболеваемость COVID-19 в США в минувшее воскресенье побила очередной рекорд - 85,317 тыс. новых случаев.

Кроме того, снижение интереса инвесторов к риску связано с очередным ухудшением американо-китайских отношений. Как сообщил на брифинге представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, Пекин решил ввести санкции против американских оборонных предприятий Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon из-за продажи американского оружия Тайваню.

В центре внимания рынка на этой неделе - заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, а также данные о динамике ВВП США за третий квартал.

"В понедельник настрой на глобальных рынках довольно пессимистичный. В США, несмотря на активные переговоры, так и не был принят новый пакет фискальных стимулов на прошлой неделе, а учитывая приближение президентских выборов (3 ноября), вряд ли его успеют принять до этого ключевого события. При этом количество заболевших коронавирусом за сутки бьет рекорды как в США, так и в Европе, где постепенно ужесточаются карантинные ограничения. Из позитивных факторов отметим, что смертность остается достаточно низкой. На этом фоне рискованные активы сегодня дешевеют, и рубль торгуется около 76,5 руб. за доллар. При этом рынки могут и дальше уделять большое внимание отсутствию новых фискальных стимулов в США, ожидания которых поддерживали оптимизм на прошлой неделе. На этом фоне пара "доллар-рубль" может подрасти до 77 руб./$1, но, вероятно, ненадолго, поскольку прошлая неделя показала, что на текущих уровнях рубль пользуется хорошим спросом как у нерезидентов, так и у экспортеров", - отмечаюь аналитики Sberbank Investment Research.

"Спрос на риск на глобальном рынке остается определяющим фактором для российской валюты. При этом внутренние факторы в октябре играют в пользу рубля, а с понедельника операции ЦБ и Минфина по продаже валюты вновь увеличатся из-за покупки акций "Аэрофлота" за счет средств ФНБ. Котировки нефти, несмотря на локальную волатильность, сохраняют общую стабильность и не оказывают существенного влияния на курс. На предстоящей неделе активность торгов, вероятно, снизится в ожидании итогов выборов в США и заседания ФРС, что вкупе с продолжающимся ухудшением ситуации с коронавирусом окажет, скорее, негативное влияние на курс рубля", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На валютных площадках развивающихся рынков (EM), как и на большинстве площадок фондовых рынков, в понедельник наблюдается бегство инвесторов от риска. Этому способствовал целый ряд негативных новостей, усиливших тревогу участников рынка в отношении темпов распространения вируса и новых ограничений. В частности, новая вспышка коронавируса была зафиксирована на северо-западе Китая, в Италии и Бельгии (в Брюсселе) вступили в силу новые ограничения, в Испании был второй раз за год введен режим ЧП, кроме того, вирус был выявлен у президента Польши и премьера-министра Болгарии. Бегство инвесторов от риска выражалось в укреплении доллара на большинстве площадок EM, в том числе и на российском рынке. Кроме глобального неприятия к риску рубль также испытывал давление под влиянием вновь усилившейся санкционной риторики. В частности, кандидат в президенты США Джозеф Байден назвал Россию главной угрозой для США. В подобных непростых условиях рубль к середине дня снижался к доллару примерно на полпроцента, не замечая ни крупных налоговых перечислений в бюджет, ни фактора увеличения объема валютных продаж со стороны ЦБ", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть продолжают заметно снижаться днем в понедельник на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США и Европе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник уменьшилась на 2,25% - до $40,83 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 1,6%. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 2,33% - до $38,92 за баррель. В пятницу фьючерсы подешевели на 1,9%.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,7%, WTI - на 3,1%.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки в течение четырех недель. В настоящее время добыча NOC составляет 560 тыс. Баррелей в сутки.

Компания предупредила, однако, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн баррелей в сутки, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.

В пятницу стало известно, что NOC сможет возобновить поставки нефти через крупнейший экспортный терминал страны - Es Sider - после снятия форс-мажора.

ЦБ РФ с 19 по 21 октября продавал валюту на 8,6 млрд рублей в день, 22 октября - на 8,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 34,8 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

С понедельника, 26 октября, с учетом необходимости осуществить на внутреннем рынке продажу валюты в рамках конвертации средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), ЦБ РФ увеличил данный объем до 4 млрд рублей в день.

22 октября за счет средств ФНБ было приобретено 151,027 млн акций "Аэрофлота" на сумму 9,062 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу слегка повысились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 4,53% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 4,56% и 4,65% годовы соответственнох, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. - до 4,67% годовых.