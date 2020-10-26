Нефтяные цены до конца текущего года останутся в диапазоне $40-45/барр. - BCS GM

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) считают, что до конца 2020 года нефтяные цены останутся в текущем диапазоне $40-45 за баррель, сообщается в обзоре.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ на прошлой неделе ожидаемо не принесло никаких существенных новостей, отмечают специалисты. "Участники нефтяного рынка пока предпочитают занимать нейтральную позицию; впрочем, стабильность цен большинство стран-производителей устраивает. Ситуация на рынке нефти может начать меняться уже в ноябре: главные риски – это падение спроса на нефтепродукты вслед за углублением второй волны пандемии, что может значительно усилить сезонное снижение спроса в декабре-январе", - указывают эксперты BCS GM.