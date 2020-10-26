Негативные эффекты второй волны пандемии не снимают с повестки снижение ставки ЦБ РФ в декабре - Райффайзенбанк

Негативные эффекты второй волны пандемии не снимают с повестки снижение ставки ЦБ РФ в декабре, при этом помешать снижению может рост волатильности финансовых рынков и более активное ослабление рубля, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

"Пауза в смягчении политики длится уже три заседания подряд, - констатирует аналитик банка Станислав Мурашов. - В целом наши предположения относительно причин такого решения подтвердились. Основной аргумент против смягчения – волатильность рынков и неопределенность относительно внешних рисков (потенциальные санкции, падение цен на нефть, исход выборов в США и т.п.), тогда как «за» снижение голосует замедление восстановительного роста внутри страны и начало второй волны пандемии. Пока можно сказать, что для ЦБ эти факторы уравновешивают друг друга, поэтому несмотря на неизменность ставки, ЦБ сохраняет мягкую риторику). Впрочем, ожидать снижения ставки после череды пауз, одновременно сопровождаемых многочисленными обещаниями «снизить ставку на одном из следующих заседаний», становится все труднее".

По мнению эксперта, декабрьское решение как никогда зависит от того, как сложится ситуация в этот конкретный момент (еще несколько месяцев назад тренд на смягчение был предопределен, и развитие ситуации определяла лишь скорость смягчения). С учетом того, что вторая волна вряд ли закончится быстро, а восстановление экономической активности в РФ уже замедляется, этот фактор в декабре будет крайне актуален в контексте снижения ставки, и пока мы видим пространство для смягчения политики в декабре. При этом помешать снижению может рост волатильности финансовых рынков и более активное ослабление рубля, подчеркивает Мурашов.