BCS Express представил топ-5 акций США на текущую неделю: Xilinx, Texas Instruments, JPMorgan Chase, Dick’s Sporting Goods и Toll Brothers, говорится в комментарии инвесткомпании.

Новичок в топе — Xilinx, крупнейший разработчик и производитель программируемых процессоров. "Прибыль на акцию и выручка Xilinx за календарный III квартал оказались выше консенсус-оценок. Глобальный режим самоизоляции и рост использования ПК и смартфонов привели к увеличению трафика дата-центров и обеспечили дальнейший двузначный рост выручки г/г сегмента центров обработки данных", - отмечают эксперты BCS Express.

Аналитики включили в число фаворитов этой недели Texas Instruments. Компания осуществляет производство широкого спектра полупроводниковой продукции. Выручка компании продемонстрировала положительную динамику в годовом сопоставлении впервые с III квартала 2018г, тогда как EPS за III квартал 2020г незначительно снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года. Менеджмент отметил восстановление спроса на различных рынках сбыта, особенно в автомобильной отрасли, где спрос увеличился на 75% к/к.

Остается в топе BCS Express JPMorgan Chase — крупнейший банк в США. Финансовые результаты III квартала показали резкое снижение резервов на возможные потери. JPM сможет выстоять в коронакризис за счет высокой финансовой стабильности и значительного капитала, полагают эксперты.

Остается в топе Dick’s Sporting Goods. Аналитики инвесткомпании полагают, что Dick’s Sporting Goods может увеличить рыночную долю в сегменте розничной торговли спортивными товарами и одеждой и повышают прогноз прибыли компании на финансовый 2021г до $3,90 на акцию.

Прочно сохраняет место среди фаворитов Toll Brothers — один из крупнейших в США застройщиков элитной недвижимости.