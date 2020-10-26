Sova Capital возобновила анализ М.Видео с рекомендацией "покупать" для бумаг компании

Инвестиционная компания Sova Capital возобновила аналитическое покрытие ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID), сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Артура Галимова.

Прогнозная стоимость акций ритейлера, рассчитанная экспертом, составляет 860 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". Потенциал роста текущей рыночной стоимости акций компании до прогнозного уровня составляет 27%.

Как говорится в обзоре, аналитики прогнозируют дивидендную доходность по акциям "М.Видео" в 2021-2023 годах на уровне 9-10%; при этом они отмечают, что при доходности FCF 10-13% дивиденды могут быть выше.

С учетом ожидаемой общей доходности бумаги на 12 месяцев на уровне 36%, "М.Видео" входит в число фаворитов экспертов Sova Capital.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "М.Видео", основанный на оценках аналитиков 3 инвестиционных банков, составляет 670 рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 677 рублей за штуку.