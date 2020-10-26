Потенциал роста у рубля остается, но реализовать его будет сложно - "ЛОКО-Инвест"

Потенциал роста у рубля остается, но перед выборами президента в США реализовать его будет сложно, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвеста".

"Слабый доллар, стабильная нефть и активные продажи экспортеров под налоги этой недели (в понедельник и в четверг) поддерживали рубль. Решение ЦБ само по себе для рубля нейтрально, но намек на приоритет мягкой политики в случае сокращения геополитических рисков может в какой-то момент вернуть интерес нерезидентов к ОФЗ и поддержать рубль. Еще один плюс - начало дополнительных продаж валюты от ЦБ по сделке ФНБ с "Аэрофлотом" на 1,1 млрд руб. в день. Санкционная риторика из США игнорируется, а "партнеры" признают, что уже мало что могут сделать. Потенциал роста у рубля остается, но перед выборами в США его реализовать будет сложно", - пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой.