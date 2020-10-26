Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 76,2-78,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 76,8-77,9 руб./$1 и 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, сообщается в комментарии исполнительного директора рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Факторами давления для отечественной валюты остается рост заболеваемости коронавирусом в мире и связанные с этим ограничения, ход предвыборной кампании в США и котировки нефти, - отмечает Тузов. - Цены на нефть в пятницу продолжили снижение: декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,18% (41,96 долларов за баррель), стоимость декабрьских фьючерсов WTI составила 40,29 долларов за баррель, опустившись на 1,15%. По итогам недели общее снижение может составить: Brent - минус 0,7%, WTI - минус 0,8%. Факторами давления выступают восстановление добычи в Ливии (более 0,5 млн баррелей в сутки), а также опасения снижения спроса из-за второй волны пандемии".