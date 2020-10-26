Акции Samsung сильно недооценены по отношению к аналогам - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Samsung сильно недооценены по отношению к аналогам, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"После смерти Ли Гон Хи — экс-главы Samsung — семья Ли может потерять контроль над компанией. Наследники будут вынуждены продать часть акций, чтобы заплатить налоги, пишет Bloomberg. Акции сильно недооценены по отношению к аналогам, и ослабление семейного контроля может привести к тому, что акционеры-активисты начнут настаивать на изменениях, которые позволят раскрыть акционерную стоимость бизнеса", - отмечают эксперты инвестбанка.