Цены на нефть марки Brent в ближайшие дни рискуют перейти в диапазон $38-40/барр. - Промсвязьбанк

Цены на нефть марки Brent в ближайшие дни рискуют перейти в диапазон $38-40/барр., более оправданный с фундаментальной точки зрения, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Котировки нефти марки Brent в понедельник утром продвинулись в зону $40-41/барр. на фоне ухудшения общерыночной конъюнктуры и роста опасений относительно устойчивости спроса на энергоносители в условиях дальнейшего усиления распространения нового коронавируса, констатирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка Евгений Локтюхов. Негативным фактором выступают и новости, подтверждающие риск увеличения предложения на рынке, отмечает он: Ливия сообщила в пятницу о планах наращивания добычи до 1 млн барр./сутки в течение 4 недель, а Baker Hughes - об увеличении по итогам прошлой недели числа активных нефтяных буровых в США на 6 штук, до 211 штук (максимума с конца мая).

"Цены на нефть марки Brent в понедельник выйдут в зону $40-41/барр. Видим риск теста ее нижней границы и ухода в ближайшие дни в диапазон $38-40/барр., более оправданный с фундаментальной точки зрения", - указывает Локтюхов.