Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 75,50-78,50 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 75,50-78,50 руб./1$, а по паре EUR/RUB - на уровне 89,50-92,00 руб./EUR, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Поддержкой рублю остается фактор уплаты НДПИ, НДС и акцизов в понедельник, что может подразумевать точечные продажи экспортерами валютной выручки для расчетов с бюджетом; в случае низкой рыночной ликвидности начинают проявлять себя и продажи валюты Центробанком в рамках бюджетного правила. Негативным моментом для курса национальной валюты выступает рост санкционной риторики в преддверии президентских выборов в США. Решение ЦБ оставить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25% соответствовало консенсус-прогнозу и оказало нейтральное влияние на рынки", - отмечает эксперт банка.