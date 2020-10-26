Идея дня: HeidelbergCement и Adidas привлекательны для покупок - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" из немецких компаний отдают предпочтение HeidelbergCement и Adidas, входящим в топ -10 глобальных акций, говорится в комментарии инвестбанка.

Эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" указывают, в настоящее время у них нет сильных идей в рамках европейских технологических компаний, после того как Infineon (IFX@DE_SPB) достиг их ценовых уровней.