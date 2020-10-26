Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность компаний, макростатистика из США и Европы, пленум ЦК Компартии Китая:

- Mail.ru Group и X5 Retail Group представят финансовую отчётность за 3К20 по МСФО;

- В США выйдут данные по продажам новых домов за сентябрь, в Германии — индекс бизнес-климата за октябрь от IFO;

- Пленум ЦК Компартии Китая будет обсуждать план развития экономики на 15 лет вперед.