Цены на нефть в понедельник, возможно, просядут до $40,50 за баррель - Sberbank CIB

Цены на нефть в понедельник, возможно, просядут до $40,50 за баррель, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

"Участников рынка продолжают тревожить рост заболеваемости коронавирусом, дополнительное предложение нефти со стороны Ливии и то, что властям США так и не удалось договориться о мерах по стимулированию американской экономики. Мы полагаем, что в понедельник цены на нефть проверят на прочность уровень $40,95 за баррель, а затем, возможно, просядут до $40,50", - пишут эксперты Sberbank CIB.

Пакет фискальных стимулов в США так и не был принят, вероятность его согласования до президентских выборов невелика, отмечают специалисты Sberbank CIB. Обстановка с коронавирусом в США и Европе ухудшается. "В этих условиях рискованные активы утром дешевеют, и рубль торгуется около 76,5 руб./$1. На фоне внешнего негатива рубль может ослабнуть до 77 руб./$1, но ненадолго, так как на текущих уровнях он пользуется хорошим спросом у нерезидентов и экспортёров", - считают в Sberbank CIB.

Также аналитики считают, что в сложившихся условиях вероятен рост доходности ОФЗ в понедельник на 1-3 б.п.