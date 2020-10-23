Москва. 23 октября. Доллар усилил темпы снижения, евро развернулся вниз и тоже дешевеет на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря решению ЦБ РФ увеличить ежедневный объем продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Курс доллара США составил 76,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 43,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,19 руб./EUR1, подешевев на 34 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 39,23 копейки - до 82,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро благодаря решению ЦБ РФ увеличить ежедневный объем продажи валюты в рамках бюджетного правила до 4 млрд рублей уже с понедельника, 26 октября. Дополнительные операции на валютном рынке будут осуществляться в связи с тем, что на выкуп допэмиссии акций "Аэрофлота" было потрачено 50 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В комментарии ЦБ РФ относительно этого решения отмечалось, что конверсионные операции со средствами ФНБ в рамках реализации бюджетного правила проводятся как в рамках регулярных операций по накоплению или расходованию средств ФНБ, так и в иных целях, в частности, при размещении средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, номинированные в рублях.

Для нейтрализации влияния таких операций на макроэкономические и денежно-кредитные условия Банк России реализует подход, в соответствии с которым все конверсионные операции со средствами ФНБ "зеркалируются" Банком России на внутреннем валютном рынке.

"С учетом данного подхода и необходимости осуществить на внутреннем рынке продажу валюты в рамках сделки с акциями ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) Банк России с 26 октября 2020 года будет проводить помимо регулярных операций в рамках бюджетного правила продажу иностранной валюты в объеме, эквивалентном 4,0 млрд рублей в день. Данная сумма включает в себя и объявленные ранее продажи иностранной валюты, связанные с приобретением ФНБ пакета акций ПАО "Сбербанк", - подчеркивается в комментарии ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что 22 октября за счет средств ФНБ приобретено 151,027 млн акций "Аэрофлота" на сумму 9,062 млрд рублей.

Между тем, решение регулятора сохранить ключевую ставку неизменной на отметке 4,25% годовых не оказало влияния на рубль, так как прогнозировалось аналитиками и не стало неожиданностью для рынка. Это стало второй подряд паузой в цикле смягчения денежно-кредитной политики (в сентябре ЦБ также сохранил ставку на уровне 4,25%).

ЦБ отметил, что инфляция складывается в соответствии с его прогнозом. При этом он поднял нижнюю планку этого прогноза: теперь ожидает инфляцию в 2020 году в диапазоне 3,9-4,2% против 3,7-4,2% ранее. При этом регулятор сохранил ожидания в отношении инфляции в последующие годы: в 2021 году прогнозирует ее на уровне 3,5-4% и вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России также улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2020 году до 4,0-5,0% с 4,5-5,5% ранее, слегка поднял прогноз по цене на нефть на 2020 год - до $41 за баррель с $38 за баррель.

ЦБ в пресс-релизе по ставке отметил ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. Регулятор также обратил внимание на неустойчивость ситуации на внешних финансовых и товарных рынках, увидел возможность сохранения повышенной волатильности в ближайшее время, в том числе с учетом геополитических факторов.

Вместе с тем, по мнению ЦБ, на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось.

"ЦБ предпочел обойтись без сюрпризов, сохранив неизменными ставку (4,25%) и общий сигнал относительно дальнейших действий (продолжит оценивать целесообразность понижения ставки на ближайших заседаниях). Неизменность прогнозов по инфляции предопределила исход по ставке, а сохранение мягкой риторики обязано ухудшению ожиданий по внутреннему спросу и рискам со стороны COVID-19. Общая парадигма не меняется, и это хорошо, поскольку важна последовательность: дальнейшие действия ЦБ будут определяться данными по экономике и инфляции (традиционный data-dependent подход). Последовательными остаемся и мы - наш базовый прогноз снижения ставки до 4% в декабре не меняется, учитывая ожидания снижения инфляции до 3-3,5% в 2021 году, ставку на укрепление рубля и стабилизацию на финансовых рынках. Для рубля и рынка ОФЗ решение нейтрально", - подчеркивают аналитики компании "Локо-инвест".

"Свое решение по ставке регулятор обосновал сочетанием целого ряда разнонаправленных факторов. Так, в пользу дальнейшего снижения ставки выступают чуть более слабое восстановление российской экономики из-за ослабления внутреннего спроса (в том числе по причине исчерпания отложенного спроса после отмены первой волны ограничительных действий) и ухудшения эпидемиологической обстановки. В то же время дальнейшему смягчению политики мешают сохранение повышенной волатильности на рынках и геополитических рисков, а также повышение инфляционных ожиданий населения и предприятий (в том числе из-за падения курса рубля). Кроме того, уже принятые решения по процентной политике продолжают оказывать смягчающий эффект на текущие денежно-кредитные условия даже без дальнейшего снижения ставки. Этому же способствует и действие различных льготных программ по кредитованию (главным образом, в ипотеке и МСП). В своем выступлении Эльвира Набиуллина подтвердила, что ЦБ по-прежнему видит пространство для снижения ставки, добавив, что усиление дезинфляционных факторов может потребовать "более длительно и, возможно, более выраженной мягкой ДКП", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок снова начали опускаться в ходе торгов в пятницу. Давление на цены со стороны предложения оказывает восстановление добычи в Ливии, которая, по сообщениям СМИ, в среду достигла уже 560 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, инвесторы опасаются снижения спроса из-за разрастания эпидемии COVID-19.

В США в четверг было зарегистрировано более 71,6 тыс. случаев заражения, что близко к рекордным показателям конца июля, сообщает CNBC со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу уменьшилась на 1,18% - до $41,96 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,15% - до $40,29 за баррель.

При этом по итогам недели Brent может продемонстрировать снижение на 0,7%, WTI - на 0,8%.

ЦБ РФ с 19 по 21 октября продавал валюту на 8,6 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 34,8 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

С понедельника, 26 октября, с учетом необходимости осуществить на внутреннем рынке продажу валюты в рамках сделки с акциями "Аэрофлота", данный объем будет увеличен до 4 млрд рублей в день.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 61,42 копейки, до 76,4667 руб./$1, и опустил курс евро на 94,21 копейки, до 90,4142 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 52,55 копейки по отношению к четвергу и составил 76,4024 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 41,41 копейки и составил 76,3974 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 745,529 млн, из которых $851,952 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 893,577 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 81,36 копейки, до 90,3556 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 45,71 копейки и составил 90,4328 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR869,865 млн, из которых EUR497,656 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR372,209 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу слегка понизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 4,52% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежних уровнях - 4,56% и 4,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 4,66% годовых.