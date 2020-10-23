Рынок акций на неделе подрос в рамках коррекции, индекс МосБиржи превысил 2815п

Снижение рынка акций РФ на неделе вместе с мировыми площадками из-за опасений, что законодатели в США не примут новый пакет мер стимулирования экономики США до президентских выборов, сменилось коррекционным отскоком. Индекс МосБиржи превысил 2820 пунктов, РТС поднялся к 1164 пунктам, при этом рост индикаторов был подогрет неплохими квартальными отчетами металлургов.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 15 по 21 октября составил $40 млн против $10 млн оттока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $30 млн по сравнению с чистым притоком $20 млн на предыдущей неделе.

В период с 19 по 23 октября индекс МосБиржи вырос на 0,6% и составил 2816,7 пункта, индекс РТС прибавил 2,8% и достиг 1164,06 пункта на фоне снижения доллара до 76,23 руб./$1 (-1,71 рубля) и просевшей декабрьской нефти Brent в район $41,9 за баррель (-2,3%).

Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних площадок в ожидании новостей от Федрезерва и мониторингового комитета ОПЕК+; индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля закрепился под отметкой 2800 пунктов, при этом лучше рынка выглядели выросшие акции "Магнита" (+4,1%).

Разногласия между демократами в Конгрессе и переговорщиками Белого дома по поводу объема пакета стимулирования экономики сохранились. Рост ВВП Китая в III квартале составил 4,9%, при прогнозах роста на 5,2%, однако лучше ожидания оказались темпы роста промпроизводства и розничных продаж. Нефть Brent подросла к $43 за баррель в ожидании встречи министров мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Во вторник рынок акций РФ вырос на внутренних новостях и на фоне отскока индексов в США; индекс МосБиржи превысил рубеж 2800 пунктов, при этом лидировал в росте финансовый сектор во главе с бумагами ВТБ (+6%), поднявшимися к уровню 2-недельной давности на корпоративных новостях. ВТБ уточнил прогноз по чистой прибыли на 2020 год и теперь планирует заработать 70-75 млрд рублей, из которых половина может пойти на выплату дивидендов в следующем году. В 2021 году ВТБ ожидает 250 млрд рублей прибыли, в 2022 году - 300 млрд рублей.

Акции "Группы ЛСР" (+6,6%) во вторник поднялись к максимуму с января после публикации сильных операционных результатов за III квартал (продажи выросли на 16% в годовом выражении, до 66 млрд рублей).

Народный банк Китая (НБК) во вторник сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85% годовых по итогам шестого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Нефть Brent просела к $42,6 за баррель итогах заседания JMMC, который рекомендовал отстающим странам активизировать свои усилия по сдаче "долгов" в плане сокращения добычи, но не затронул вопрос возможного изменения параметров сделки с нового года. Негативом также стали новости о росте добычи нефти в Ливии.

В среду рынок акций РФ просел вслед за фондовой Европой и нефтью в ожидании новостей с переговоров законодателей США о пакете стимулирующих мер; индекс МосБиржи не удержал рубеж 2800 пунктов из-за укрепления рубля, при этом лидировали в снижении акции "РусАла" (-3,%) и ПАО "Полюс" (-2,3%).

Группа НЛМК (-1,2%) сократила в III квартале EBITDA на 1% по сравнению со вторым кварталом - до $579 млн, что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков, ожидавших роста до $606 млн. Однако совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить 6,43 рубля на акцию за третий квартал. Выросли акции "Мостотреста" (+6,2%) после нескольких дней падения, произошедшего на фоне реорганизации компании путем выделения из капитала группы АО "Дороги и мосты".

Нефть Brent упала ниже $42 за баррель. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что о будущем сделки ОПЕК+ после декабря пока рано говорить. Также негативом стала статистика Минэнерго США по запасам сырья (резервы нефти сократились слабее ожиданий, выросли запасы бензина при прогнозах снижения). Добыча нефти в Ливии за месяц выросла более чем в четыре раза - до 500 тыс. б/с.

В четверг рынок акций вновь вырос на фоне восстановления нефти и подъема бумаг металлургов после выхода ряда неплохих квартальных отчетов; индекс МосБиржи превысил рубеж 2800 пунктов, при этом подъем сдерживался укреплением рубля и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок на фоне отсутствия прогресса в согласовании новых стимулов для экономики США.

ММК (+3,6%) повысил в III квартале выручку до $1,565 млрд с $1,268 млрд во II квартале (прогноз - $1,563 млрд), также компания планирует выплатить 2,39 руб. на акцию за III квартал. Polymetal (+1,1%) в III квартале увеличил производство на 7%, ПАО "Полюс" (+0,8%) - на 2%. EBITDA "Северстали" (+5,3%) в III квартале выросла на 31% (до $656 млн), компания планирует выплатить дивиденды за III квартал в размере 37,34 руб. на акцию (реестр закроется 8 декабря).

В США очередные переговоры по пакету стимулирования оказались безрезультатными. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел призвал республиканцев и Белый дом не заключать сделку с демократами до ноябрьских президентских выборов. Международный валютный фонд в среду ухудшил свой прогноз сокращения экономики стран АТР в этом году до 2,2% с 1,6%, ожидавшихся в июне.

В США число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось 787 тыс., минимального уровня с начала пандемии COVID-19 (показатель остается значительно выше докризисного уровня), при прогнозах на уровне 860 тыс. Нефть Brent отскочила вверх к $42,7 за баррель. Ливия сообщила, что к концу октября объем добычи нефти достигнет 550-560 тыс. б/с, а к концу года - 1 млн б/с.

В пятницу рынок акций продолжил рост вслед за фондовой Европой благодаря признакам прогресса в согласовании властями США нового пакета стимулирующих мер; подъем вечером сдержала просевшая нефть (Brent ушла ниже $42 за баррель). Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что соглашение по поводу новых стимулов "уже на подходе", хотя процесс написания и одобрения законопроекта может занять "какое-то время". Индекс МосБиржи превысил 2815 пунктов, индекс РТС - 1164 пункта.

Нефть скорректировалась после роста накануне на заявлении президента России Владимира Путина о том, что в настоящее время нет необходимости менять сделку ОПЕК+. При этом он не исключил возможность продления или углубления ограничений по добыче нефти в будущем.

По итогам недели с 19 по 23 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Россети Сибирь" (+10%), "Группы ЛСР" (+10%), ВТБ (+9%); хуже рынка оказались "префы" "Транснефти" (-6%), акции "Совкомфлота" (-4%), "Яндекса" (-4%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будут определять макростатистика, новости о стимулах экономики США, а также квартальные корпоративные отчеты. Для индекса МосБиржи коридор движения может составить 2750-2850 пунктов, для индекса РТС - 1130-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".