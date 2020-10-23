Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с "Россетями" вслед за Европой, неделю закрыл в "плюсе"

Москва. 23 октября. Рынок акций РФ в пятницу вырос вместе с фондовой Европой, "бычий" настрой сдерживался просевшей нефтью; лидерами роста выступили бумаги "Россетей", а общая реакция рынка на ожидаемое решение ЦБ РФ не менять ставку оказалась нейтральной.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2816,7 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1164,06 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4,6%.

Доллар просел до 76,23 рубля (-0,36 рубля), золото - до $1898,2 за унцию (-0,3%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,6-2,8%, доллар подешевел на 1,71 рубля.

Банк России на заседании в пятницу сохранил ставку на уровне 4,25%, продлив паузу в смягчении ДКП, также оставил неизменным и сигнал - регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

ЦБ РФ улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2020 году до 4,0-5,0% с 4,5-5,5%, уточнил прогноз по инфляции на текущий год до 3,9-4,2% с 3,7-4,2% и понизил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3,0-4,0% с 3,5-4,5%, а на 2022 год сохранил прогноз роста ВВП на уровне 2,5-3,5% (в 2023 году ЦБ ждет роста ВВП на 2,0-3,0%).

Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2020 году до $53 млрд с $25 млрд, а также повысил прогноз по цене на нефть в 2020 году до $41 с $38 за баррель, в 2021 году - до $45 с $40, в 2022 году - сохранил на уровне $45 за баррель.

Подорожали в пятницу акции "Россетей" (+4,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,4% и +1,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%).

Газета "Коммерсантъ" сообщила в пятницу, что миноритарные акционеры дочерних структур ПАО "Россети" попросили правительство определиться со структурой госхолдинга - либо зафиксировать в его стратегии обсуждаемую много лет приватизацию, либо консолидацию на базе холдинга "дочек" с переходом на единую акцию. Соответствующее обращение направила главе кабмина Михаилу Мишустину Ассоциация профессиональных инвесторов.

Подешевели акции "Московской биржи" (-2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, рынок акций в пятницу умеренно подрос вслед за ведущими мировыми индексами, при этом торговая активность несколько снизилась. Среди бумаг, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции "Россетей", "Татнефти" и "НОВАТЭКа". Фактором поддержки котировок акций последней можно назвать резкий рост мировых цен на газ вследствие значительного роста волатильности (за последние четыре недели цены газа Henry Hub выросли почти на 16%, превысив накануне $3 за миллион британских тепловых единиц (BTU) - такие цены в последний раз наблюдались в конце 2018 года).

Котировки акций ММК просели после опережающего роста накануне. В случае одобрения заявленных максимальных квартальных дивидендных выплат по итогам третьего квартала собранием акционеров ММК, промежуточная дивидендная доходность составит 6,4%.

Основные мировые фондовые индексы, за исключением китайских, в пятницу выросли. Рынки спокойно отреагировали на финальные перед выборами дебаты кандидатов в президенты США Трампа и Байдена, которые прошли в более спокойной атмосфере, чем предыдущие. В Европе индексы акций растут на фоне позитивных данных по индексам менеджеров по закупкам в промышленном секторе еврозоны, которые превысили ожидания. Нефть также стабилизировалась, несмотря на сообщения о повышении добычи в Ливии до 0,5 млн б/с и роста отгрузки, отмечает Беденков.

По оценке инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, внешний фон в конце торговой пятидневки благоволил умеренным покупкам российских акций. Поводом для улучшения настроений стали сообщения о том, что компания Moderna намерена подать заявку на одобрение вакцины от коронавируса в FDA. Также в пятницу стало известно об официальной регистрации препарата Remdesivir для лечения COVID-19.

Ключевыми темами для рынков на уходящей неделе стали сводки ВОЗ по коронавирусу и интрига, связанная с принятием масштабного пакета стимулирующих мер в США. Также на настроения локально влияли корпоративные отчеты в Штатах и ключевые статданные. Последними продолжает радовать Китай, в то время как Европа и США чаще ограничиваются "рамками ожиданий". Учитывая текущий всплеск заболеваемости COVID-19, ожидать существенного улучшения статистических маркеров западных стран в ближайшей перспективе не приходится.

В геополитической плоскости основное внимание инвесторов смещается к выборам в США по мере приближения их даты. В этом году разрыв между кандидатами в президенты может оказаться весьма небольшим, и чем круче будет интрига, тем более осторожную позицию будут занимать биржевики. Рынки не любят политическую неопределенность, а ясности в оставшиеся дни до выборов вряд ли будет становиться больше.

Потенциал для возможного усиления оптимизма на рынках на предстоящей неделе возможен в части стабилизации или улучшения статистики по распространению пандемии, успехов в создании вакцин и лекарств от COVID-19, сигналов о новых стимулах со стороны регуляторов и правительств, а также со стороны ключевой макростатистики. Потенциальный коридор движения индекса МосБиржи на будущей неделе - 2760-2890 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, лидирующие позиции в пятницу на рынке акций заняли секторы нефтехимии, нефтегаза и электроэнергетики, а самым слабым выглядел сектор телекоммуникаций.

"Распадская" (MOEX: RASP) за 9 месяцев года сократила производство угля на 36%. Бумаги "НОВАТЭКа" выросли на фоне подъема мировых цен на газ (в США цены на Henry Hub подскочили до $3 за 1 млн BTU, что в последний раз наблюдалось в конце вполне спокойного 2018 года).

Рубль продолжает укрепление. Прогноз ЦБ РФ по инфляции уточнен до 3,9-4,2% на конец года, что, вероятно, является главной причиной воздержания от дальнейшего смягчения ДКП. Тем не менее ЦБ отмечает преобладание дезинфляционных рисков, но также подчеркивает усиление краткосрочных проинфляционных рисков.

В Европе индексы растут благодаря сильным корпоративным отчетам. Британский банк Barclays отчитался о прибыли за третий квартал в размере 611 млн фунтов стерлингов, что вдвое превысило ожидания рынка. Германский производитель автомобилей Daimler улучшил свои ожидания на весь год за счет быстрого восстановления продаж в Китае. Ожидания по нефти улучшились благодаря заявлениям президента РФ Владимира Путина, который не исключил продление текущих ограничений в рамках сделки ОПЕК+.

Основное внимание рынков направлено на переговоры по стимулирующему пакету в США. Становится все более ясным то, что пакет будет принят, но, скорее всего, уже после выборов президента США. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси говорит о том, что переговоры близки к достижению компромисса, но лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл отказался голосовать по пакету до выборов. В любом случае США обречены на масштабные стимулы при любом исходе голосования. Соответственно, дальнейшее снижение доллара продолжится, а рискованные активы будут проводить переоценку. Из позитива можно отметить то, что Администрация по продовольствию и медикаментам одобрила для использования препарат Remdesivir, производимый компанией Gilead Sciences. Российский рынок акций растет за счет ранее отстававших секторов, отмечает Кочетков.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), текущие условия в экономике нельзя назвать располагающими к смягчению ДКП ЦБ РФ. Рубль столкнулся с ослаблением на фоне возобновления санкционной риторики, интерес нерезидентов к рублевому долгу ослаб, а глобальный спрос на рисковые активы остается под давлением на фоне распространения коронавируса и неопределенности с программой поддержки в США и итогами президентских выборов. При этом инфляционные ожидания в России продолжают расти (октябрьский опрос населения показал рост показателя ожидаемой инфляции до 9,7% после 8,9% в сентябре). Инфляция, судя по недельным данным, уже достигла 3,84% в годовом выражении и может превысить целевой уровень в 4% уже в этом году вопреки прогнозу ЦБ РФ. Также в пользу сохранения ставки на уровне 4,25% годовых говорила и пауза в цикле смягчения ДКП другими центральными банками развивающихся стран.

Неизменность ставки ЦБ РФ соответствует рыночным ожиданиям и не окажет выраженного влияния на рынок, при этом внимание инвесторов будет сосредоточено на риторике сопроводительного заявления и пресс-конференции главы ЦБ, которые позволят оценить возможность дальнейшего снижения ставки. Учитывая отсутствие видимых санкционных рисков, можно ожидать дальнейшего умеренного укрепления рубля на фоне налогового периода, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

В США индексы акций в четверг выросли на 0,2-0,5%. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после очередных переговоров сообщила, что соглашение по поводу новых стимулов "уже на подходе", однако предупредила, что процесс написания и одобрения законопроекта может занять "какое-то время".

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,8-1,3%), но забуксовала Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Нефть вечером в пятницу умеренно просела в рамках коррекции; цена Brent к 18:50 находилась на $0,8 ниже уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $41,88 за баррель (-1,4% и +1,8% в четверг), декабрьская цена WTI - $40,03 за баррель (-1,5% и +1,5% накануне).

Поддержку котировкам накануне оказало заявление президента России Владимира Путина о том, что, по его мнению, в настоящее время нет необходимости менять сделку ОПЕК+. При этом он не исключил возможность продления или углубления ограничений по добыче нефти в будущем.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+40,1% и +7,4% "префы"), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+7,6%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+5,4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,6%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+2,6%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2,5%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+2,4%), ГДР "Эталона" (MOEX: ETLN) (+2,4%).

ПАО "Россети Волга" (ранее - "МРСК Волги") в январе-сентябре 2020 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 1,1 млрд рублей против чистой прибыли за 9 месяцев 2019 года в размере 1,49 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка снизилась на 5,2%, до 44 млрд рублей.

Подешевели бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-7,4%, до 276,5 рубля), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (-2,3%), "Распадской" (-1,9%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-1,8%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-1,8%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-1,8%).

Акции "Соллерса" упали на новостях о цене buyback: совет директоров компании на заседании в пятницу согласовал выкуп 1,713 млн акций группы по 267 рублей за штуку. По сообщению компании, заявления акционеров о продаже акций будут приниматься с 20 ноября по 20 декабря 2020 года включительно.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,028 млрд рублей (из них 15,121 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,17 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,14 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").