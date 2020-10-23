Цены евробондов РФ по итогам недели снизились вслед за UST, при этом суверенные спреды сузились

Москва. 23 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более активного падения стоимости американских бумаг по сравнению с отечественными евробондами; исключение составил лишь спред для выпуска "Россия-30".

Начало недели в целом было позитивным для инвесторов - котировки плавно росли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом US Treasuries, напротив, немного снизились в цене. Поводом для оптимизма инвесторов в отношении рисковых активов стала, в частности, опубликованная в Китае макроэкономическая статистика, продемонстрировавшая уверенное восстановление китайской экономики. Кроме того, позитива добавили новости относительно новой программы бюджетного стимулирования в США, а также сообщения о разработке вакцины от COVID-19. Поэтому 19 октября на мировых рынках был день "любви к риску". Но в целом рост котировок был довольно сдержанным.

Объем ВВП Китая в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Во втором квартале китайская экономика выросла на 3,2% в годовом выражении, а в первом квартале - снизилась на рекордные 6,8%. Помимо этого, статданные за сентябрь показали увеличение темпов роста промпроизводства и розничных продаж в Китае, а также снижение безработицы.

Вместе с тем во вторник ситуация в секторе отечественных евробондов плавно перешла под контроль игроков на понижение. При этом активность торгов была невысокой. Участники рынка находились в ожидании важных новостей, в частности, относительно распространения коронавирусной эпидемии в мире и тех мер, которые будут предприниматься мировыми центробанками для стимулирования экономической активности. Кроме того, неопределенности добавляла приближающаяся дата президентских выборов в США, результаты которых могут сильно повлиять на расстановку сил на всех финансовых рынках.

В середине недели плавное снижение цен российских еврооблигаций продолжилось на фоне негативных внешних сигналов. Глобальные инвесторы негативно отреагировали на неспособность демократов и Белого Дома прийти к соглашению относительно нового пакета стимулирующих мер. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел призвал республиканцев и Белый дом не заключать сделку с демократами до ноябрьских выборов.

Вместе с тем активность продавцов на рынке еврооблигаций России в четверг несколько снизилась и колебания котировок проходили уже в рамках бокового диапазона. Поддержку рынку оказали такие факторы, как высокая долларовая ликвидность, а также ожидания сохранения мировыми центробанками, в том числе ФРС США, процентных ставок на низком уровне в течение еще долгого времени.

В последний день недели валютные гособлигации России продолжили торговаться в узком боковом диапазоне. Рост заболеваемости COVID-19 в мире, риск снижения нефтяных цен, а также задержка с принятием новых стимулов в США сдерживали активность покупателей отечественных евробондов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 0,69% (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 3,4% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,78% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 7 пунктов и составил 228 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,2% (их доходность выросла на 7,5 базисного пункта - до 3,35% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в цене за неделю на 0,18%, подешевев до 113% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта - до 2,145% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подешевевли на 0,04%, до 115,04% от номинала (их доходность не изменилась и составила 1,9% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,06%, до 109,89% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 1,5 базисного пункта, составив 120 базисных пунктов).

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,22% и составила 115,75% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за пять дней на 3 пункта и 23 октября составил 190 базисных пунктов).

Ситуация на рынке валютных гособлигаций России на следующей неделе может вновь оказаться под давлением негативной конъюнктуры мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых рынков будет нестабильной из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, что вынуждает многие страны возобновить карантинные ограничения, а это в свою очередь негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики после первой волны эпидемии. Еще одним фактором неопределенности для глобальных рынков, который будет в центре внимания инвесторов в ближайшие недели, являются предстоящие президентские выборы в США.