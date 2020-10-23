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23 октября 2020 года 19:00

"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Procter & Gamble

Аналитики "ФИНАМа" рекомендуют покупать акции Procter & Gamble и на основании проведенной оценки справедливой стоимости компании устанавливают целевую цену по бумагам на уровне $175,14, что предполагает 23,8%-й потенциал роста от текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Спустя более чем 180 лет с момента появления Procter & Gamble остается инновационной и современной компанией, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Наталия Аседова. - За свою историю деятельности она смогла не только превратиться в огромный конгломерат, но и внести массу важных новшеств во всех направлениях, в которых была представлена. На сегодняшний день компания реализует свою продукцию примерно в 180 странах мира, а ее товары массового потребления представлены в различных категориях. Заметим, что именно P&G считается компанией - основателем системы управления брендами. Ей принадлежит более 20 брендов с мировыми продажами, превышающими $1 млрд, и еще 20 брендов с продажами свыше $500 млн, что является локомотивом роста и развития бизнеса P&G".

Что касается финансовых результатов Procter & Gamble за первый фискальный квартал, завершившийся в сентябре, то они оказались выше прогнозов, указывает аналитик инвесткомпании. Выручка компании возросла на 9% в годовом выражении, что является максимальным приростом показателя за последние 15 лет, и достигла $ 19,318 млрд, по сравнению с $ 17,798 млрд годом ранее. Аналитики в среднем ожидали выручку на уровне $ 18,38 млрд. Рост показателя был связан с возросшим спросом на чистящие средства в условиях пандемии, а также на стиральные порошки, поскольку население стало чаще стирать свою одежду. Примечательно, что продажи чистящих средств подскочили в минувшем квартале на 30% г/г.

Чистая прибыль тем временем составила $ 4,277 млрд, или $ 1,63 на акцию, против $ 3,593 млрд, или $ 1,36 на бумагу, годом ранее, тогда как аналитики в среднем прогнозировали $ 1,42 в расчете на акцию.

Также аналитик "ФИНАМа" отмечает, что в то время как многие компании воздерживаются от прогнозов на текущий год и ближайшие кварталы, P&G довольно позитивно настроена в отношении дальнейшего развития бизнеса. По оценкам компании, темпы роста выручки в текущем 2021 фискальном году составят 3–4% против ранее предполагавшихся 1–3%, а прибыль на акцию, как ожидается, повысится на 4–9%. При этом скорректированная прибыль, по прогнозам P&G, возрастет на 5–8% (хотя ранее ожидалось 3–7%).

По итогам 2020 фискального года прибыль на акцию P&G взлетела на 247% и составила $ 4,96, а чистые продажи повысились на 5%, до $ 71 млрд.

Американская компания Procter & Gamble является одним из лидеров мирового рынка потребительских товаров с рыночной капитализацией в размере порядка $350,7 млрд. Основана компания в 1837 году в качестве небольшого семейного бизнеса по производству мыла и свечей, а в 1859 году объем ее продаж уже составлял $1 млн. На тот момент штат сотрудников P&G насчитывал около 80 человек, а на сегодняшний день в компании трудится более 97 тыс. по всему миру, тогда как объемы продаж достигают около $70 млрд.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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