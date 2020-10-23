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Главная / Мнения аналитиков / Золото может взять курс к $2000 за тройскую унцию - Sberbank CIB
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23 октября 2020 года 18:37
Золото может взять курс к $2000 за тройскую унцию - Sberbank CIB
Если на следующей неделе пакет фискального стимулирования для экономики США будет принят, то золото может взять курс к $2000 за тройскую унцию к концу года, говорится в комментарии Sberbank CIB. "Золото по-прежнему пытается оторваться от отметки $1900 за унцию. На минувшей неделе котировки достигали отметки $1930 за унцию на фоне преимущественно позитивной риторики в отношении перспектив нового пакета фискального стимулирования для экономики США. Если на следующей неделе пакет все же будет принят, то золото может взять курс к $2000 за унцию к концу года", - отмечают аналитики банка.
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23 октября 2020 года 19:42
Рубль вечером усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро благодаря решению ЦБ РФ увеличить ежедневный объем продажи валюты
Москва. 23 октября. Доллар усилил темпы снижения, евро развернулся вниз и тоже дешевеет на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря решению ЦБ РФ увеличить ежедневный объем продажи валюты в рамках бюджетного правила. читать дальше
.23 октября 2020 года 19:41
Снижение рынка акций РФ на неделе вместе с мировыми площадками из-за опасений, что законодатели в США не примут новый пакет мер стимулирования экономики США до президентских выборов, сменилось коррекционным отскоком. Индекс МосБиржи превысил 2820 пунктов, РТС поднялся к 1164 пунктам, при этом рост индикаторов был подогрет неплохими квартальными отчетами металлургов. читать дальше
.23 октября 2020 года 19:31
Москва. 23 октября. Рынок акций РФ в пятницу вырос вместе с фондовой Европой, "бычий" настрой сдерживался просевшей нефтью; лидерами роста выступили бумаги "Россетей", а общая реакция рынка на ожидаемое решение ЦБ РФ не менять ставку оказалась нейтральной. читать дальше
.23 октября 2020 года 19:00
Аналитики "ФИНАМа" рекомендуют покупать акции Procter & Gamble и на основании проведенной оценки справедливой стоимости компании устанавливают целевую цену по бумагам на уровне $175,14, что предполагает 23,8%-й потенциал роста от текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании. "Спустя более... читать дальше
.23 октября 2020 года 18:59
Москва. 23 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более активного падения стоимости американских бумаг по сравнению с отечественными евробондами; исключение составил лишь спред для выпуска "Россия-30". читать дальше
.23 октября 2020 года 18:24
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $42,4 до $44,9 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг аналитиками была сохранена, эксперты видят сохраняющийся потенциал для позитивного сюрприза в... читать дальше
.23 октября 2020 года 17:58
Фокус внимания инвесторов на рынках начинает смещаться к выборам президента в США, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций". "Основное внимание инвесторов в геополитической плоскости в целом смещается к выборам президента в США по мере приближения их даты. В этом году разрыв между... читать дальше
.23 октября 2020 года 17:08
Рубль обладает потенциалом укрепления и может достичь 73-74 руб./$1 в ноябре и 70-71 руб./$1 в конце декабря, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Снижение волатильности в рубле, спрос со стороны иностранцев и повышенные продажи валюты экспортерами позволили рублю укрепиться и... читать дальше
.23 октября 2020 года 16:44
Акции "Россетей", скорее всего, исчерпали потенциал краткосрочного отскока и столкнулись с важным сопротивлением 1,5000 руб., говорится в комментарии "Велес Капитала". "Акции "Россетей" росли на ожиданиях прояснения вопроса структуры холдинга после обращения Ассоциации профессиональных... читать дальше
.23 октября 2020 года 16:15
ена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $40-43 за баррель на фоне неопределенности перед выборами президента США в ноябре 2020 года, сообщается в обзоре "ВТБ Мои Инвестиции". Запасы нефти в США сократились (-1 млн барр.), однако запасы бензина неожиданно выросли на +1,9 млн барр. При этом... читать дальше
.23 октября 2020 года 15:53
Нефтяной рынок остается под давлением опасений второй волны пандемии COVID-19, и в обозримом будущем его ждет сильный рост волатильности, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций". Новые карантины могут нанести дополнительный удар по спросу, а полноценное восстановление в сложной вирусной... читать дальше
.23 октября 2020 года 15:29
Базовый прогноз "ЛОКО-Инвеста" о вероятном снижении ключевой ставки ЦБ РФ до 4% в декабре 2020 года не меняется, учитывая ожидания снижения инфляции до 3-3,5% в 2021 г., ставку на укрепление рубля и стабилизацию на финансовых рынках, сообщается в комментарии. "ЦБ предпочел в пятницу, 23... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:53
Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) полагают, что курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 76,5-77,5 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1, сообщается в комментарии банка. Рубль на текущей неделе немного укрепился, констатирует операционный директор казначейства УБРиР... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:27
(добавлен 2-й абзац и расширен 3-й абзац) Интерес к акциям развивающихся рынков (EM) возвращается, однако Россия по-прежнему находится в аутсайдерах, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Кроме того,... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:05
Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, в пятницу его торги могут пройти в диапазоне 3415-3475 пунктов. говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Индикатор MACD пересек вниз нулевую отметку, что стало "медвежьим" сигналом. Тем не менее, в четверг S&P500 сумел... читать дальше
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