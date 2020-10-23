Альфа-банк поднял оценку GDR X5 на 6%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $42,4 до $44,9 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг аналитиками была сохранена, эксперты видят сохраняющийся потенциал для позитивного сюрприза в четвертом квартале.

"Поскольку в октябре количество новых случаев COVID-19 в России достигло нового рекордного максимума, сотрудники снова переходят на удаленную работу (особенно в Москве). Хотя жесткий карантин маловероятен в России на этот раз, по мнению властей, мы не исключаем, что тренд закупок в одном магазине, характерный для второго квартала 2020 года, в четвертом квартале возобновится, оказывая поддержку крупным торговым сетям. Более того, продолжает страдать ресторанный бизнес - с начала октября наблюдается снижение платежных транзакций в этом сегменте более чем на 20% г/г (согласно данным SberIndex). Учитывая это, мы видим потенциал повышения консенсус-прогноза по росту выручки X5 в четвертом квартале 2020 года, который сейчас предусматривает рост на 12% г/г (против 15,4% в третьем квартале и 14,8% в сентябре). Консервативно предположив, что рост выручки составит 12,4% г/г при рентабельности 7,1% в четвертом квартале, наш прогноз роста выручки по итогам 2020 года составляет 14% г/г при рентабельности EBITDA на уровне 7,5%", - говорится в обзоре банка.

Помимо этого, аналитики отмечают все возрастающее внимание к показателю ROIC (return on invested capital - доходность на вложенный капитал), являющегося ключевым драйвером долгосрочной стоимости компании.

"Как сообщил недавно гендиректор X5, база магазинов ритейлера, вероятно, достигнет 20000 магазинов к 2023 году. Мы считаем, что это предусматривает примерно 1400-1600 открытий ежегодно на валовой основе (примерно 1200-1400 открытий на чистой основе), что не превышает количество магазинов, открытых в кризис 2020 года. Учитывая это, мы считаем, что в части аллокации капитала компания будет фокусироваться на тех областях, которые способствуют созданию большего ROIC, в том числе: на реновации базы магазинов (по нашему прогнозу, обновлению подлежат примерно 2000 магазинов в год, что обеспечивает прирост дополнительной LFL-выручки на 10%, по данным компании); на цифровизации (ценообразование и инструменты планирования ассортимента на основе Big Data и т.д., что принесет примерно 3 млрд рублей дополнительной EBITDA и дополнительные 0,15 процентного пункта рентабельности в 2020 году); на онлайн-бизнесах. Более взвешенная ценовая конкуренция на рынке - также важный фактор поддержки рентабельности и ROIC компании", - пишут эксперты.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR X5, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $43,43 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $38,42 за штуку.