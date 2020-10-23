.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Альфа-банк поднял оценку GDR X5 на 6%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"
.
23 октября 2020 года 18:24
Альфа-банк поднял оценку GDR X5 на 6%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $42,4 до $44,9 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг аналитиками была сохранена, эксперты видят сохраняющийся потенциал для позитивного сюрприза в четвертом квартале. "Поскольку в октябре количество новых случаев COVID-19 в России достигло нового рекордного максимума, сотрудники снова переходят на удаленную работу (особенно в Москве). Хотя жесткий карантин маловероятен в России на этот раз, по мнению властей, мы не исключаем, что тренд закупок в одном магазине, характерный для второго квартала 2020 года, в четвертом квартале возобновится, оказывая поддержку крупным торговым сетям. Более того, продолжает страдать ресторанный бизнес - с начала октября наблюдается снижение платежных транзакций в этом сегменте более чем на 20% г/г (согласно данным SberIndex). Учитывая это, мы видим потенциал повышения консенсус-прогноза по росту выручки X5 в четвертом квартале 2020 года, который сейчас предусматривает рост на 12% г/г (против 15,4% в третьем квартале и 14,8% в сентябре). Консервативно предположив, что рост выручки составит 12,4% г/г при рентабельности 7,1% в четвертом квартале, наш прогноз роста выручки по итогам 2020 года составляет 14% г/г при рентабельности EBITDA на уровне 7,5%", - говорится в обзоре банка. Помимо этого, аналитики отмечают все возрастающее внимание к показателю ROIC (return on invested capital - доходность на вложенный капитал), являющегося ключевым драйвером долгосрочной стоимости компании. "Как сообщил недавно гендиректор X5, база магазинов ритейлера, вероятно, достигнет 20000 магазинов к 2023 году. Мы считаем, что это предусматривает примерно 1400-1600 открытий ежегодно на валовой основе (примерно 1200-1400 открытий на чистой основе), что не превышает количество магазинов, открытых в кризис 2020 года. Учитывая это, мы считаем, что в части аллокации капитала компания будет фокусироваться на тех областях, которые способствуют созданию большего ROIC, в том числе: на реновации базы магазинов (по нашему прогнозу, обновлению подлежат примерно 2000 магазинов в год, что обеспечивает прирост дополнительной LFL-выручки на 10%, по данным компании); на цифровизации (ценообразование и инструменты планирования ассортимента на основе Big Data и т.д., что принесет примерно 3 млрд рублей дополнительной EBITDA и дополнительные 0,15 процентного пункта рентабельности в 2020 году); на онлайн-бизнесах. Более взвешенная ценовая конкуренция на рынке - также важный фактор поддержки рентабельности и ROIC компании", - пишут эксперты. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR X5, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $43,43 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка"). Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $38,42 за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
.
23 октября 2020 года 19:42
Рубль вечером усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро благодаря решению ЦБ РФ увеличить ежедневный объем продажи валюты
Москва. 23 октября. Доллар усилил темпы снижения, евро развернулся вниз и тоже дешевеет на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря решению ЦБ РФ увеличить ежедневный объем продажи валюты в рамках бюджетного правила. читать дальше
.23 октября 2020 года 19:41
Снижение рынка акций РФ на неделе вместе с мировыми площадками из-за опасений, что законодатели в США не примут новый пакет мер стимулирования экономики США до президентских выборов, сменилось коррекционным отскоком. Индекс МосБиржи превысил 2820 пунктов, РТС поднялся к 1164 пунктам, при этом рост индикаторов был подогрет неплохими квартальными отчетами металлургов. читать дальше
.23 октября 2020 года 19:31
Москва. 23 октября. Рынок акций РФ в пятницу вырос вместе с фондовой Европой, "бычий" настрой сдерживался просевшей нефтью; лидерами роста выступили бумаги "Россетей", а общая реакция рынка на ожидаемое решение ЦБ РФ не менять ставку оказалась нейтральной. читать дальше
.23 октября 2020 года 19:00
Аналитики "ФИНАМа" рекомендуют покупать акции Procter & Gamble и на основании проведенной оценки справедливой стоимости компании устанавливают целевую цену по бумагам на уровне $175,14, что предполагает 23,8%-й потенциал роста от текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании. "Спустя более... читать дальше
.23 октября 2020 года 18:59
Москва. 23 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более активного падения стоимости американских бумаг по сравнению с отечественными евробондами; исключение составил лишь спред для выпуска "Россия-30". читать дальше
.23 октября 2020 года 18:37
Если на следующей неделе пакет фискального стимулирования для экономики США будет принят, то золото может взять курс к $2000 за тройскую унцию к концу года, говорится в комментарии Sberbank CIB. "Золото по-прежнему пытается оторваться от отметки $1900 за унцию. На минувшей неделе котировки... читать дальше
.23 октября 2020 года 17:58
Фокус внимания инвесторов на рынках начинает смещаться к выборам президента в США, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций". "Основное внимание инвесторов в геополитической плоскости в целом смещается к выборам президента в США по мере приближения их даты. В этом году разрыв между... читать дальше
.23 октября 2020 года 17:08
Рубль обладает потенциалом укрепления и может достичь 73-74 руб./$1 в ноябре и 70-71 руб./$1 в конце декабря, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Снижение волатильности в рубле, спрос со стороны иностранцев и повышенные продажи валюты экспортерами позволили рублю укрепиться и... читать дальше
.23 октября 2020 года 16:44
Акции "Россетей", скорее всего, исчерпали потенциал краткосрочного отскока и столкнулись с важным сопротивлением 1,5000 руб., говорится в комментарии "Велес Капитала". "Акции "Россетей" росли на ожиданиях прояснения вопроса структуры холдинга после обращения Ассоциации профессиональных... читать дальше
.23 октября 2020 года 16:15
ена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $40-43 за баррель на фоне неопределенности перед выборами президента США в ноябре 2020 года, сообщается в обзоре "ВТБ Мои Инвестиции". Запасы нефти в США сократились (-1 млн барр.), однако запасы бензина неожиданно выросли на +1,9 млн барр. При этом... читать дальше
.23 октября 2020 года 15:53
Нефтяной рынок остается под давлением опасений второй волны пандемии COVID-19, и в обозримом будущем его ждет сильный рост волатильности, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций". Новые карантины могут нанести дополнительный удар по спросу, а полноценное восстановление в сложной вирусной... читать дальше
.23 октября 2020 года 15:29
Базовый прогноз "ЛОКО-Инвеста" о вероятном снижении ключевой ставки ЦБ РФ до 4% в декабре 2020 года не меняется, учитывая ожидания снижения инфляции до 3-3,5% в 2021 г., ставку на укрепление рубля и стабилизацию на финансовых рынках, сообщается в комментарии. "ЦБ предпочел в пятницу, 23... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:53
Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) полагают, что курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 76,5-77,5 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1, сообщается в комментарии банка. Рубль на текущей неделе немного укрепился, констатирует операционный директор казначейства УБРиР... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:27
(добавлен 2-й абзац и расширен 3-й абзац) Интерес к акциям развивающихся рынков (EM) возвращается, однако Россия по-прежнему находится в аутсайдерах, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Кроме того,... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:05
Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, в пятницу его торги могут пройти в диапазоне 3415-3475 пунктов. говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Индикатор MACD пересек вниз нулевую отметку, что стало "медвежьим" сигналом. Тем не менее, в четверг S&P500 сумел... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.