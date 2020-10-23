Рубль обладает потенциалом укрепления - Sberbank CIB

Рубль обладает потенциалом укрепления и может достичь 73-74 руб./$1 в ноябре и 70-71 руб./$1 в конце декабря, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Снижение волатильности в рубле, спрос со стороны иностранцев и повышенные продажи валюты экспортерами позволили рублю укрепиться и приблизиться к 76 руб./$1. "Большого влияния на рубль не оказали даже обвинения в адрес России в попытках вмешаться в президентские выборы в США. Вероятно, инвесторы сейчас не слишком обеспокоены санкционными рисками", - отмечают специалисты Sberbank CIB.

Основное событие для рубля, указывают аналитики - выборы президента в США, которые состоятся 3 ноября. "Если они пройдут спокойно, то геополитическая напряженность, вероятно, будет снижаться. Признаком этого может стать активизация переговоров о продлении договора СНВ-3. В этих условиях рубль может начать довольно быстро дорожать, отыгрывая потери за июль-сентябрь. В случае явной победы одного из кандидатов на выборах в США повысится спрос на валюты развивающихся стран. На этом фоне доллар будет глобально дешеветь, и евро может достичь $1,21 к концу года, а рубль - 73-74 руб./$1 в ноябре и 70-71 руб./$1 в конце декабря", - считают эксперты Sberbank CIB.