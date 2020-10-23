Акции "Россетей", скорее всего, исчерпали потенциал краткосрочного отскока - "Велес Капитал"

Акции "Россетей", скорее всего, исчерпали потенциал краткосрочного отскока и столкнулись с важным сопротивлением 1,5000 руб., говорится в комментарии "Велес Капитала".

"Акции "Россетей" росли на ожиданиях прояснения вопроса структуры холдинга после обращения Ассоциации профессиональных инвесторов к главе правительства М. Мишустину. С технической точки зрения, обыкновенные акции "Россетей" на данный момент, судя по всему, исчерпали коррекционный потенциал отскока от октябрьского минимума 1,3510 руб. и столкнулись с важным сопротивлением 1,5000 руб. До закрепления выше указанной отметки (у которой находится в том числе среднесрочно важный уровень) лучше воздержаться от открытия "лонгов", а вот ее пробой мог бы обеспечить скачок к 1,5600 руб. с перспективой развития восходящего тренда, - указывает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова. - Ближайшая важная поддержка расположена на 1,4300 руб. - закрепление ниже предупредит о перспективе скорого обновления октябрьского минимума".