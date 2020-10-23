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Главная  /  Мнения аналитиков  /  S&P500 в пятницу, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 3415-3475 пунктов - "Фридом Финанс"
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23 октября 2020 года 14:05

S&P500 в пятницу, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 3415-3475 пунктов - "Фридом Финанс"

Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к консолидации, в пятницу его торги могут пройти в диапазоне 3415-3475 пунктов. говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Индикатор MACD пересек вниз нулевую отметку, что стало "медвежьим" сигналом. Тем не менее, в четверг S&P500 сумел удержаться выше значимого уровня поддержки в 3430 пунктов, а это означает, что "быки" не намерены упускать инициативу. Кроме того, фактически произошел отскок от скользящей средней с периодом 50. Таким образом, не исключаем попытку возобновления восходящего движения", - указывает младший аналитик Михаил Денисламов.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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