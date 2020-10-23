Снижение ключевой ставки ЦБ до конца текущего года маловероятно - "Фридом Финанс"

Аналитики "Фридом Финанс" считают, что до конца текущего года маловероятно снижение ключевой ставки, хотя Банк России и допускает такую возможность, говорится в комментарии компании.

"23 октября 2020 года ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений, тон релиза не стал более жестким. Регулятор четко обозначил риски, большинство из которых присутствовали и ранее. После выборов президента в США ситуация с возможностью дальнейшего снижения ставки прояснится, но даже если геополитические риски для России не реализуются, это, на мой взгляд, не увеличит шансы на снижение ставки в дальнейшем. К концу года инфляция достигнет 4%. Хорошо, если без повышения ставка продержится 6 месяцев. В будущем году есть предпосылки к роста ставки на фоне инфляционного давления, оживления мировой экономики", - указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.