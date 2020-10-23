Рынок акций РФ утром подрос вслед за Европой, индекс МосБиржи превысил 2810п

Москва. 23 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за фондовой Европой, подъем сдерживается просевшей нефтью; индекс МосБиржи превысил 2810 пунктов во главе с бумагами энергетических компаний.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2812,29 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1159,52 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,9%.

Доллар просел до 76,38 рубля (-0,2 рубля), золото стоит $1911,7 за унцию (+0,4%).

Подорожали акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%).

Газета "Коммерсантъ" сообщила в пятницу, что миноритарные акционеры дочерних структур ПАО "Россети" попросили правительство определиться со структурой госхолдинга - либо зафиксировать в его стратегии обсуждающуюся много лет приватизацию, либо консолидацию на базе холдинга "дочек" с переходом на единую акцию. Соответствующее обращение направила главе кабмина Михаилу Мишустину Ассоциация профессиональных инвесторов.

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Московской Биржи" (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,4% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на неделе ощутимо подросли акции ВТБ на идее выплат дивидендов в размере 50% от чистой прибыли. Тем не менее, бумаги ВТБ остаются одними из самых слабых среди "голубых фишек" - даже если банк направит на дивиденды 50% чистой прибыли, то дивидендная доходность будет на уровне банковских депозитов. Для инвестиций это не очень интересно, на рынке есть и более доходные акции.

Вообще, основной причиной слабости российского рынка акций в последние дни можно назвать вывод нерезидентами денежных средств в преддверии президентских выборов в США. И приток новых частных российских инвесторов это не компенсирует.

В пятницу внешний фон складывается нейтральным: американские фьючерсы слабо "плюсуют", цены на сырьевые активы не показывают единой динамики. Нефть Brent снижается, но остается выше $42 за баррель. В целом обстановка остается неопределенной: рублевый индикатор МосБиржи продолжает колебания вокруг отметки 2800 пунктов, готовя силы для существенного движения в любом направлении. Рубль достиг первой цели укрепления - 76,5 руб./$1.

Банк России почти со 100%-ной вероятностью оставит в пятницу ключевую ставку без изменения. Снижение ставки не приведет ни к какому улучшению реального сектора экономики из-за крайне низкого внутреннего спроса, но при этом понизит привлекательность ОФЗ, считает Антонов.

По словам начальника отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, динамика западных фондовых площадок демонстрирует неуверенность инвесторов из-за неопределенности по поводу стимулов в США.

Пятница ожидается спокойным днем на события. В странах еврозоны выйдут данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, а в США - индекс деловой активности в производственном секторе. Американские фондовые индексы пока опасаются переходить к росту. Неопределенность исхода президентской гонки, отсутствие решения по новым стимулам - все это продолжает давить на рынки. Большие надежды возлагались на старт отчетности за третий квартал, однако и этот фактор пока не смог помочь "быкам", отмечает Шишкина.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, на мировых фондовых рынках продолжает преобладать волатильность, которая связана с динамикой распространения коронавируса, перспективами пакета поддержки экономики США и президентскими выборами.

Число зараженных COVID-19 в Европе и других странах продолжает расти и обновляет рекорды по числу выявленных случаев и госпитализаций в сутки. Сложная ситуация в Испании и Германии может заставить власти прибегнуть к более жестким решениям, чтобы сдержать распространение инфекции.

В США продолжается обсуждение мер поддержки экономики. В течение недели инвесторы получали противоречивые сигналы о судьбе стимулов, но вероятность их одобрения до президентских выборов в США остается невысокой.

Накануне состоялся третий и последний раунд дебатов между Трампом и Байденом, который отличался большей конструктивностью, чем предыдущие. Результаты выборов могут оказаться достаточно непредсказуемыми. Судя по опросам, Трамп уступает, но ситуация может измениться.

Настроения на фондовых рынках в конце неделе скорее нейтральные. Существенное влияние на сантимент способны оказать предварительные данные деловой активности в Европе и США, которые должны учитывать негативное влияние второй волны пандемии. На этом фоне не исключено возвращение коррекционных настроений на глобальные рынки.

Индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2770-2820 пунктов. В условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках надеяться на ощутимый рост скорее не стоит, весьма вероятно преобладание коррекционных настроений. В центре внимания заседание Банка России, но сюрпризов от регулятора не ожидается, ключевая ставка сохранится на текущем уровне, считает Антонов.

В США индексы акций в четверг выросли на 0,2-0,5%, трейдеры оценивали комментарии спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о ходе переговоров, касающихся нового пакета стимулирующих мер. Пелоси сказала, что соглашение по поводу новых стимулов "уже на подходе". Она также добавила: "Если бы мы не добивались прогресса, я бы не потратила на эти обсуждения и пяти секунд". Пелоси выразила уверенность в желании обеих сторон прийти к соглашению.

Между тем она отметила, что стороны еще должны урегулировать разногласия относительно ряда ключевых вопросов, и предупредила, что процесс написания и одобрения законопроекта может занять "какое-то время".

Поддержку индикаторам также оказали статистические данные по рынку труда США. Число новых заявок на пособие по безработице в США снизилось до минимума с начала пандемии - до 787 тыс., хотя показатель остается значительно выше докризисного уровня. Эксперты в среднем ожидали, что число заявок на прошлой неделе составит 860 тыс., сообщает Trading Economics.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,9-1,2%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,2% после утреннего снижения на 0,3%).

Потребительские цены в Японии в сентябре не изменились в годовом выражении после повышения на 0,2% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ) опустились на 0,3% после падения на 0,4% в августе. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,1% и сокращения второго на 0,4%, сообщает Trading Economics.

Нефть утром в пятницу стабилизировалась; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $42,46 за баррель (без изменений и +1,8% в четверг), декабрьская цена WTI - $40,58 за баррель (-0,2% и +1,5% накануне).

Оптимизм инвесторов относительно возможного принятия нового пакета стимулирующих мер в США в ближайшее время омрачает угроза, которую представляет возобновившийся рост числа заражений коронавирусом для спроса на энергоносители, пишет агентство Bloomberg.

Поддержку котировкам накануне оказало заявление президента России Владимира Путина о том, что, по его мнению, в настоящее время нет необходимости менять сделку ОПЕК+. При этом он не исключил возможность продления или углубления ограничений по добыче нефти в будущем.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+6,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4,1%), "МРСК Волги" (+3,7%), "МОЭСК" (+3,5%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,6%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2,1%).

Подешевели бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,2%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-1,1%), акции ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,54 млрд рублей (из них 2,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 0,711 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 0,701 млрд рублей - на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP)).