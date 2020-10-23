Рубль в преддверии выходных останется в диапазоне 76,50-77,00 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в преддверии выходных останется в диапазоне 76,50-77,00 руб./$1, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвест".

"Повышенная волатильность в начале торгов в четверг на фоне возвращения "российской карты" в американскую повестку общий тренд не изменила, рубль вернулся к 76,40-76,60 руб./$1, - комментирует директор по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрий Полевой. - Большинство ЕМ валют снижались из-за частичного отскока доллара, но для рубля более существенными факторами оставались продажи экспортеров в преддверии налоговых выплат следующей недели и восстановление цен на нефть. Сегодняшнее решение ЦБ может сказаться на рубле только, если увидим неожиданное изменение позиции регулятора по перспективам ставки. Допускаем, что сегодня в преддверии выходных диапазон по рублю составит 76,50-77,00 руб./$1".