Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативных сигналов с внешних рынков

Москва. 23 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и снижающейся нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,75-76,9 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,8 руб./$1 (+21,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 90,63 руб./EUR1 (+10 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,47 копейки к уровню закрытия четверга, до 83,02 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,09 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 63,88 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне негативных сигналов с внешних рынков. Сохраняющаяся неопределенность вокруг переговоров о новом пакете стимулирующих мер в США способствует росту спроса на защитные активы, в том числе на доллар как безопасную валюту.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала в четверг, что соглашение по поводу новых стимулов "уже на подходе". Она также добавила: "Если бы мы не добивались прогресса, я бы не потратила на эти обсуждения и пяти секунд". Пелоси выразила уверенность в желании обеих сторон прийти к соглашению.

Между тем она отметила, что стороны еще должны урегулировать разногласия относительно ряда ключевых вопросов, и предупредила, что процесс написания и одобрения законопроекта может занять "какое-то время".

Опасения инвесторов вызывают и данные о росте числа заболевших коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 41 млн 641 тыс. 309 случаев заражения коронавирусом, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, на утро пятницы (8:00 МСК) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 136 тыс. 503 человек против 1 млн 130 тыс. 606 на утро четверга, излечились 28 млн 271 тыс. 838.

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Участники торгов находятся в ожидании заседания ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки.

Аналитики, как и перед сентябрьским заседанием совета директоров ЦБ РФ, единодушно ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% в ближайшую пятницу, 23 октября. Банк России 18 сентября взял паузу в смягчении денежно-кредитной политики (ДКП), ожидаемо сохранив ключевую ставку на уровне 4,25%.

Регулятор перед октябрьским заседанием совета директоров не стал давать дополнительных сигналов относительно возможных решений по ставке. ЦБ в октябре будет анализировать те же факторы, которые оценивал и на сентябрьском совете, сообщил ранее в интервью "Интерфаксу" зампред Банка России Алексей Заботкин. Это динамика текущей инфляции, прогноз развития эпидемиологической ситуации, а также актуализированная оценка потенциала российской и мировой экономик.

Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, на 19 октября продолжила ускоряться, составив 3,85% по сравнению с 3,82% на 12 октября и 3,76% на 5 октября. На конец сентября годовая инфляция в РФ равнялась 3,67%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в пятницу и могут завершить неделю в небольшом минусе. Настроения игроков омрачает угроза, которую представляет возобновившийся рост числа заражений коронавирусом для спроса на энергоносители.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу уменьшилась на 0,52% - до $42,24 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,8%.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,62% - до $40,39 за баррель. Накануне они подорожали на 1,5%.

В четверг оптимизму инвесторов способствовали надежды на принятие нового пакета стимулирующих мер в США. Поддержку котировкам также оказало заявление президента России Владимира Путина о том, что, по его мнению, в настоящее время нет необходимости менять сделку ОПЕК+. При этом он не исключил возможность продления или углубления ограничений по добыче нефти в будущем.