Котировки Brent в пятницу протестируют поддержку на уровне $42,2/барр. - Sberbank CIB

Котировки нефти марки Brent могут в пятницу протестировать поддержку на уровне $42,2/барр. , а если опустятся ниже, то возможно отступление до $41,6/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

По мнению экспертов, негативный настрой могут усилить октябрьские индексы PMI для еврозоны, которые, видимо, будут слабыми из-за коронавируса. PMI для США, вероятно, окажутся лучше, но данные Baker Hughes о числе действующих буровых установок могут быть пессимистичными.